Sinyalime kaydolmadan önce aşağıdakileri aklınızda bulundurun.





1. Hedef ortalama sinyal getirisi aylık %5 - %15.

2. Sinyali kopyalamak için depozito en az 300 $ (optimal olarak 500 $) olmalıdır.

3. Hesabınızda önerilen kaldıraç 1:200 seviyesinde olmalıdır.

4. Döviz çiftleri sinyale göre işlem görür: AUDCAD

5. Bu bir ızgara sinyalidir, bu nedenle sıfır ila 2 emir açıkken döngünün en başında katılmanızı tavsiye ederim.





BU SİNYALE NE ZAMAN KATILMAMALISINIZ (veya hiç işlem yapmamalısınız)

❌ Finansal sorunlarınız varsa ve bir yatırım çözümü arıyorsanız.

❌ Yatırım ufkunuz kısaysa ve hızlı bir kâr arıyorsanız.

❌ Düşüş baskısıyla başa çıkamıyorsanız.

❌ Kayıpları kabul etmiyorsanız.

❌ İhtiyacınız olan parayı yatırıyorsanız ve kaybetmeyi göze alamıyorsanız.

❌ Sermayeniz 500 dolardan az ise.





Yatırım, özellikle fırsatları yakalamak için her şeyi kapsayan bir ticaret sanatıdır. Bir strateji sağlayıcısı olarak, yatırım fonlarını güvence altına almak amacıyla yatırım yapacağım. Bu strateji sizi kısa sürede zengin yapmasa da, zaman biriktikçe servetinizin artacağına inanıyorum. Doğru yatırım stratejisini izlediğimiz sürece geleceğimizin daha başarılı olacağına inanıyorum. Benimle ticaret yapsanız da yapmasanız da hayatınızda ticarette size bol şans diliyorum.



