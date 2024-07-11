- Büyüme
İşlemler:
701
Kârla kapanan işlemler:
522 (74.46%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (25.53%)
En iyi işlem:
87.52 USD
En kötü işlem:
-20.96 USD
Brüt kâr:
1 774.44 USD (118 921 pips)
Brüt zarar:
-530.49 USD (50 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (24.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.90 USD (5)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
87.20%
Maks. mevduat yükü:
139.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
13.95
Alış işlemleri:
334 (47.65%)
Satış işlemleri:
367 (52.35%)
Kâr faktörü:
3.34
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
3.40 USD
Ortalama zarar:
-2.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-72.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.49 USD (7)
Aylık büyüme:
9.17%
Yıllık tahmin:
111.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.64 USD
Maksimum:
89.16 USD (6.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.82% (40.88 USD)
Varlığa göre:
62.40% (320.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|700
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.2K
|CADJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|68K
|CADJPY
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.52 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +24.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axiory-Live
|0.00 × 37
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 16
|
EverestCM-Live
|0.00 × 8
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 64
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
FlowBank-Live
|0.00 × 1
|
Markets.com-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 24
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 76
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 18
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 22
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 24
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 54
Sinyalime kaydolmadan önce aşağıdakileri aklınızda bulundurun.
1. Hedef ortalama sinyal getirisi aylık %5 - %15.
2. Sinyali kopyalamak için depozito en az 300 $ (optimal olarak 500 $) olmalıdır.
3. Hesabınızda önerilen kaldıraç 1:200 seviyesinde olmalıdır.
4. Döviz çiftleri sinyale göre işlem görür: AUDCAD
5. Bu bir ızgara sinyalidir, bu nedenle sıfır ila 2 emir açıkken döngünün en başında katılmanızı tavsiye ederim.
BU SİNYALE NE ZAMAN KATILMAMALISINIZ (veya hiç işlem yapmamalısınız)
❌ Finansal sorunlarınız varsa ve bir yatırım çözümü arıyorsanız.
❌ Yatırım ufkunuz kısaysa ve hızlı bir kâr arıyorsanız.
❌ Düşüş baskısıyla başa çıkamıyorsanız.
❌ Kayıpları kabul etmiyorsanız.
❌ İhtiyacınız olan parayı yatırıyorsanız ve kaybetmeyi göze alamıyorsanız.
❌ Sermayeniz 500 dolardan az ise.
Yatırım, özellikle fırsatları yakalamak için her şeyi kapsayan bir ticaret sanatıdır. Bir strateji sağlayıcısı olarak, yatırım fonlarını güvence altına almak amacıyla yatırım yapacağım. Bu strateji sizi kısa sürede zengin yapmasa da, zaman biriktikçe servetinizin artacağına inanıyorum. Doğru yatırım stratejisini izlediğimiz sürece geleceğimizin daha başarılı olacağına inanıyorum. Benimle ticaret yapsanız da yapmasanız da hayatınızda ticarette size bol şans diliyorum.
İnceleme yok
