Avant de vous inscrire à mon signal, gardez à l'esprit les points suivants.





1. L'objectif est d'obtenir un rendement moyen de 5% à 15% par mois.

2. Le dépôt pour copier le signal doit être d'au moins 300 $ (500 $ dans l'idéal).

3. L'effet de levier recommandé sur votre compte doit être de 1:200.

4. Les paires de devises sont négociées en fonction du signal : AUDCAD

5. Il s'agit d'un signal de grille, je recommande donc de s'inscrire au tout début du cycle lorsque zéro à deux ordres sont ouverts.





QUAND IL NE FAUT PAS JOINDRE CE SIGNAL (ou ne pas trader du tout)

❌ Si vous avez des problèmes financiers et que vous cherchez une solution de trading.

❌ Si votre horizon d'investissement est court et que vous recherchez un profit rapide.

❌ Si vous ne pouvez pas supporter la pression du drawdown.

❌ Si vous n'acceptez pas les pertes.

❌ Si vous investissez l'argent dont vous avez besoin et que vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre.

Si votre capital est inférieur à 500 $.





L'investissement est un art global de la négociation, notamment pour saisir les opportunités. En tant que fournisseur de stratégies, j'investirai dans le but de sécuriser les fonds d'investissement. Bien que cette stratégie ne vous rende pas riche en peu de temps, je pense qu'au fur et à mesure que le temps s'accumule, votre richesse augmente. Je pense que tant que nous suivons la bonne stratégie d'investissement, notre avenir sera plus fructueux. Je vous souhaite bonne chance dans votre vie, que vous traitiez avec moi ou non.



