- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
700
Bénéfice trades:
521 (74.42%)
Perte trades:
179 (25.57%)
Meilleure transaction:
87.52 USD
Pire transaction:
-20.96 USD
Bénéfice brut:
1 773.18 USD (118 746 pips)
Perte brute:
-530.49 USD (50 501 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (24.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.90 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
87.20%
Charge de dépôt maximale:
139.41%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
13.94
Longs trades:
333 (47.57%)
Courts trades:
367 (52.43%)
Facteur de profit:
3.34
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
3.40 USD
Perte moyenne:
-2.96 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-72.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.49 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.32%
Prévision annuelle:
113.08%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.64 USD
Maximal:
89.16 USD (6.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.82% (40.88 USD)
Par fonds propres:
62.40% (320.52 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|699
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1.2K
|CADJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|68K
|CADJPY
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +87.52 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +24.26 USD
Perte consécutive maximale: -72.76 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Axiory-Live
|0.00 × 37
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 16
|
EverestCM-Live
|0.00 × 8
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 64
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
FlowBank-Live
|0.00 × 1
|
Markets.com-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 24
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 76
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 18
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 22
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 24
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 54
Avant de vous inscrire à mon signal, gardez à l'esprit les points suivants.
1. L'objectif est d'obtenir un rendement moyen de 5% à 15% par mois.
2. Le dépôt pour copier le signal doit être d'au moins 300 $ (500 $ dans l'idéal).
3. L'effet de levier recommandé sur votre compte doit être de 1:200.
4. Les paires de devises sont négociées en fonction du signal : AUDCAD
5. Il s'agit d'un signal de grille, je recommande donc de s'inscrire au tout début du cycle lorsque zéro à deux ordres sont ouverts.
QUAND IL NE FAUT PAS JOINDRE CE SIGNAL (ou ne pas trader du tout)
❌ Si vous avez des problèmes financiers et que vous cherchez une solution de trading.
❌ Si votre horizon d'investissement est court et que vous recherchez un profit rapide.
❌ Si vous ne pouvez pas supporter la pression du drawdown.
❌ Si vous n'acceptez pas les pertes.
❌ Si vous investissez l'argent dont vous avez besoin et que vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre.
Si votre capital est inférieur à 500 $.
L'investissement est un art global de la négociation, notamment pour saisir les opportunités. En tant que fournisseur de stratégies, j'investirai dans le but de sécuriser les fonds d'investissement. Bien que cette stratégie ne vous rende pas riche en peu de temps, je pense qu'au fur et à mesure que le temps s'accumule, votre richesse augmente. Je pense que tant que nous suivons la bonne stratégie d'investissement, notre avenir sera plus fructueux. Je vous souhaite bonne chance dans votre vie, que vous traitiez avec moi ou non.
Aucun avis
