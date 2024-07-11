SegnaliSezioni
Aleksandr Grigorev

Star Ribbean

Aleksandr Grigorev
0 recensioni
Affidabilità
90 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1 038%
RoboForex-Pro
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
701
Profit Trade:
522 (74.46%)
Loss Trade:
179 (25.53%)
Best Trade:
87.52 USD
Worst Trade:
-20.96 USD
Profitto lordo:
1 774.44 USD (118 921 pips)
Perdita lorda:
-530.49 USD (50 501 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (24.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.90 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
87.20%
Massimo carico di deposito:
139.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
13.95
Long Trade:
334 (47.65%)
Short Trade:
367 (52.35%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
3.40 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-72.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.49 USD (7)
Crescita mensile:
9.17%
Previsione annuale:
111.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.64 USD
Massimale:
89.16 USD (6.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.82% (40.88 USD)
Per equità:
62.40% (320.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 700
CADJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.2K
CADJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 68K
CADJPY 120
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.52 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.26 USD
Massima perdita consecutiva: -72.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axiory-Live
0.00 × 37
ACYSecurities-Live
0.00 × 16
EverestCM-Live
0.00 × 8
GemTradeCo-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 64
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
FlowBank-Live
0.00 × 1
Markets.com-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 2
DooTechnology-Live
0.00 × 6
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 24
SolidECN-Server
0.00 × 1
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 76
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
FortunaMarkets-Server
0.00 × 22
StriforLLC-Live
0.00 × 22
Exness-MT5Real12
0.00 × 24
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
BCS5-Real
0.00 × 3
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 54
129 più
Prima di iscrivervi al mio segnale, tenete presente quanto segue.

1. Obiettivo di rendimento medio del segnale: 5% - 15% al mese.
2. Il deposito per copiare il segnale dovrebbe essere di almeno 300 dollari (in modo ottimale 500 dollari).
3. La leva finanziaria consigliata sul conto dovrebbe essere di 1:200.
4. Le coppie di valute vengono negoziate in base al segnale: AUDCAD
5. Si tratta di un segnale a griglia, quindi consiglio di iscriversi all'inizio del ciclo quando sono aperti da zero a due ordini.

QUANDO NON SI DEVE ADERIRE A QUESTO SEGNALE (o non fare trading)
❌ Se avete problemi finanziari e state cercando una soluzione di trading.
❌ Se il vostro orizzonte di investimento è breve e siete alla ricerca di un profitto rapido.
❌ Se non riuscite a gestire la pressione del drawdown.
❌ Se non accettate le perdite.
❌ Se investite il denaro di cui avete bisogno e non potete permettervi di perderlo.
❌ Se il vostro capitale è inferiore a 500 dollari.

L'investimento è un'arte del trading a tutto tondo, soprattutto per cogliere le opportunità. In qualità di fornitore di strategie, investirò con l'obiettivo di ottenere fondi di investimento. Anche se questa strategia non vi farà diventare ricchi in breve tempo, credo che con l'accumularsi del tempo la vostra ricchezza aumenterà. Credo che, se seguiamo la giusta strategia di investimento, il nostro futuro sarà più ricco di successi. Vi auguro la migliore fortuna nel trading della vostra vita, sia che facciate trading con me o meno.


Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.04.23 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 20:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 18:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.