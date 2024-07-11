- Crescita
Trade:
701
Profit Trade:
522 (74.46%)
Loss Trade:
179 (25.53%)
Best Trade:
87.52 USD
Worst Trade:
-20.96 USD
Profitto lordo:
1 774.44 USD (118 921 pips)
Perdita lorda:
-530.49 USD (50 501 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (24.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.90 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
87.20%
Massimo carico di deposito:
139.41%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
13.95
Long Trade:
334 (47.65%)
Short Trade:
367 (52.35%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
3.40 USD
Perdita media:
-2.96 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-72.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.49 USD (7)
Crescita mensile:
9.17%
Previsione annuale:
111.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.64 USD
Massimale:
89.16 USD (6.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.82% (40.88 USD)
Per equità:
62.40% (320.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|700
|CADJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.2K
|CADJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|68K
|CADJPY
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.52 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +24.26 USD
Massima perdita consecutiva: -72.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axiory-Live
|0.00 × 37
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 16
|
EverestCM-Live
|0.00 × 8
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 64
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
FlowBank-Live
|0.00 × 1
|
Markets.com-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 6
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 24
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 76
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 18
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 22
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 22
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 24
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 54
129 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Prima di iscrivervi al mio segnale, tenete presente quanto segue.
1. Obiettivo di rendimento medio del segnale: 5% - 15% al mese.
2. Il deposito per copiare il segnale dovrebbe essere di almeno 300 dollari (in modo ottimale 500 dollari).
3. La leva finanziaria consigliata sul conto dovrebbe essere di 1:200.
4. Le coppie di valute vengono negoziate in base al segnale: AUDCAD
5. Si tratta di un segnale a griglia, quindi consiglio di iscriversi all'inizio del ciclo quando sono aperti da zero a due ordini.
QUANDO NON SI DEVE ADERIRE A QUESTO SEGNALE (o non fare trading)
❌ Se avete problemi finanziari e state cercando una soluzione di trading.
❌ Se il vostro orizzonte di investimento è breve e siete alla ricerca di un profitto rapido.
❌ Se non riuscite a gestire la pressione del drawdown.
❌ Se non accettate le perdite.
❌ Se investite il denaro di cui avete bisogno e non potete permettervi di perderlo.
❌ Se il vostro capitale è inferiore a 500 dollari.
L'investimento è un'arte del trading a tutto tondo, soprattutto per cogliere le opportunità. In qualità di fornitore di strategie, investirò con l'obiettivo di ottenere fondi di investimento. Anche se questa strategia non vi farà diventare ricchi in breve tempo, credo che con l'accumularsi del tempo la vostra ricchezza aumenterà. Credo che, se seguiamo la giusta strategia di investimento, il nostro futuro sarà più ricco di successi. Vi auguro la migliore fortuna nel trading della vostra vita, sia che facciate trading con me o meno.
