Prima di iscrivervi al mio segnale, tenete presente quanto segue.





1. Obiettivo di rendimento medio del segnale: 5% - 15% al mese.

2. Il deposito per copiare il segnale dovrebbe essere di almeno 300 dollari (in modo ottimale 500 dollari).

3. La leva finanziaria consigliata sul conto dovrebbe essere di 1:200.

4. Le coppie di valute vengono negoziate in base al segnale: AUDCAD

5. Si tratta di un segnale a griglia, quindi consiglio di iscriversi all'inizio del ciclo quando sono aperti da zero a due ordini.





QUANDO NON SI DEVE ADERIRE A QUESTO SEGNALE (o non fare trading)

❌ Se avete problemi finanziari e state cercando una soluzione di trading.

❌ Se il vostro orizzonte di investimento è breve e siete alla ricerca di un profitto rapido.

❌ Se non riuscite a gestire la pressione del drawdown.

❌ Se non accettate le perdite.

❌ Se investite il denaro di cui avete bisogno e non potete permettervi di perderlo.

❌ Se il vostro capitale è inferiore a 500 dollari.





L'investimento è un'arte del trading a tutto tondo, soprattutto per cogliere le opportunità. In qualità di fornitore di strategie, investirò con l'obiettivo di ottenere fondi di investimento. Anche se questa strategia non vi farà diventare ricchi in breve tempo, credo che con l'accumularsi del tempo la vostra ricchezza aumenterà. Credo che, se seguiamo la giusta strategia di investimento, il nostro futuro sarà più ricco di successi. Vi auguro la migliore fortuna nel trading della vostra vita, sia che facciate trading con me o meno.



