SYED MUHAMMAD AZIM

Sarmaaya

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
OneRoyal-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 831
Kârla kapanan işlemler:
2 706 (70.63%)
Zararla kapanan işlemler:
1 125 (29.37%)
En iyi işlem:
3 647.40 USD
En kötü işlem:
-1 968.12 USD
Brüt kâr:
105 558.71 USD (1 193 502 pips)
Brüt zarar:
-79 709.43 USD (6 904 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (784.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 647.40 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
75.69%
Maks. mevduat yükü:
12.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.42
Alış işlemleri:
2 776 (72.46%)
Satış işlemleri:
1 055 (27.54%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
6.75 USD
Ortalama kâr:
39.01 USD
Ortalama zarar:
-70.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 101.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 953.12 USD (4)
Aylık büyüme:
0.12%
Yıllık tahmin:
2.16%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 769.84 USD (15.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.57% (1 990.88 USD)
Varlığa göre:
38.87% (78 109.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 1966
XAUUSD 1563
ETHUSD. 171
GBPUSD 96
XAGUSD 15
CADCHF 3
AUDJPY 3
USDCAD 3
AUDNZD 2
UK100 2
ABT.US 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
EURUSD 1
EURNZD 1
US30 1
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 5.1K
XAUUSD 20K
ETHUSD. 116
GBPUSD 405
XAGUSD 582
CADCHF -276
AUDJPY 130
USDCAD 0
AUDNZD -856
UK100 46
ABT.US 0
GBPCAD 46
AUDUSD 108
EURUSD 0
EURNZD 0
US30 -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC -2.1M
XAUUSD -178K
ETHUSD. -3.4M
GBPUSD -97K
XAGUSD 1.1K
CADCHF -174
AUDJPY 554
USDCAD -22
AUDNZD -233
UK100 171
ABT.US -239
GBPCAD 330
AUDUSD 400
EURUSD 28
EURNZD -18
US30 -78
EURJPY -3
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 647.40 USD
En kötü işlem: -1 968 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +784.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 101.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.05.06 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 21:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sarmaaya
Ayda 50 USD
33%
0
0
USD
205K
USD
68
27%
3 831
70%
76%
1.32
6.75
USD
39%
1:500
