SYED MUHAMMAD AZIM

Sarmaaya

SYED MUHAMMAD AZIM
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 32%
OneRoyal-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 826
Bénéfice trades:
2 701 (70.59%)
Perte trades:
1 125 (29.40%)
Meilleure transaction:
3 647.40 USD
Pire transaction:
-1 968.12 USD
Bénéfice brut:
105 406.55 USD (1 191 800 pips)
Perte brute:
-79 709.43 USD (6 904 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (784.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 647.40 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
75.69%
Charge de dépôt maximale:
12.76%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.39
Longs trades:
2 772 (72.45%)
Courts trades:
1 054 (27.55%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
6.72 USD
Bénéfice moyen:
39.03 USD
Perte moyenne:
-70.85 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 101.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 953.12 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.08%
Prévision annuelle:
-0.53%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 769.84 USD (15.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.57% (1 990.88 USD)
Par fonds propres:
38.87% (78 109.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 1962
XAUUSD 1562
ETHUSD. 171
GBPUSD 96
XAGUSD 15
CADCHF 3
AUDJPY 3
USDCAD 3
AUDNZD 2
UK100 2
ABT.US 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
EURUSD 1
EURNZD 1
US30 1
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 4.9K
XAUUSD 20K
ETHUSD. 116
GBPUSD 405
XAGUSD 582
CADCHF -276
AUDJPY 130
USDCAD 0
AUDNZD -856
UK100 46
ABT.US 0
GBPCAD 46
AUDUSD 108
EURUSD 0
EURNZD 0
US30 -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC -2.1M
XAUUSD -178K
ETHUSD. -3.4M
GBPUSD -97K
XAGUSD 1.1K
CADCHF -174
AUDJPY 554
USDCAD -22
AUDNZD -233
UK100 171
ABT.US -239
GBPCAD 330
AUDUSD 400
EURUSD 28
EURNZD -18
US30 -78
EURJPY -3
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 647.40 USD
Pire transaction: -1 968 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +784.46 USD
Perte consécutive maximale: -1 101.94 USD

2025.05.06 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 21:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
