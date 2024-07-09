SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sarmaaya
SYED MUHAMMAD AZIM

Sarmaaya

SYED MUHAMMAD AZIM
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 33%
OneRoyal-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 831
Profit Trade:
2 706 (70.63%)
Loss Trade:
1 125 (29.37%)
Best Trade:
3 647.40 USD
Worst Trade:
-1 968.12 USD
Profitto lordo:
105 558.71 USD (1 193 502 pips)
Perdita lorda:
-79 709.43 USD (6 904 884 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (784.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 647.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
75.69%
Massimo carico di deposito:
12.76%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.42
Long Trade:
2 776 (72.46%)
Short Trade:
1 055 (27.54%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
6.75 USD
Profitto medio:
39.01 USD
Perdita media:
-70.85 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 101.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 953.12 USD (4)
Crescita mensile:
0.18%
Previsione annuale:
2.16%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 769.84 USD (15.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.57% (1 990.88 USD)
Per equità:
38.87% (78 109.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 1966
XAUUSD 1563
ETHUSD. 171
GBPUSD 96
XAGUSD 15
CADCHF 3
AUDJPY 3
USDCAD 3
AUDNZD 2
UK100 2
ABT.US 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
EURUSD 1
EURNZD 1
US30 1
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 5.1K
XAUUSD 20K
ETHUSD. 116
GBPUSD 405
XAGUSD 582
CADCHF -276
AUDJPY 130
USDCAD 0
AUDNZD -856
UK100 46
ABT.US 0
GBPCAD 46
AUDUSD 108
EURUSD 0
EURNZD 0
US30 -2
EURJPY -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC -2.1M
XAUUSD -178K
ETHUSD. -3.4M
GBPUSD -97K
XAGUSD 1.1K
CADCHF -174
AUDJPY 554
USDCAD -22
AUDNZD -233
UK100 171
ABT.US -239
GBPCAD 330
AUDUSD 400
EURUSD 28
EURNZD -18
US30 -78
EURJPY -3
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 647.40 USD
Worst Trade: -1 968 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +784.46 USD
Massima perdita consecutiva: -1 101.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

..
Non ci sono recensioni
2025.05.06 18:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.29 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 03:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 19:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 17:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 21:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sarmaaya
50USD al mese
33%
0
0
USD
205K
USD
68
27%
3 831
70%
76%
1.32
6.75
USD
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.