Adul Tanthuvanit

GEx

Adul Tanthuvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
415 (85.56%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (14.43%)
En iyi işlem:
30.55 USD
En kötü işlem:
-62.04 USD
Brüt kâr:
1 529.42 USD (42 087 pips)
Brüt zarar:
-1 309.91 USD (33 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (90.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.96 USD (24)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
1.36%
Maks. mevduat yükü:
38.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
271 (55.88%)
Satış işlemleri:
214 (44.12%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-18.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-55.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.04 USD (1)
Aylık büyüme:
-18.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.81 USD
Maksimum:
131.44 USD (21.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.57% (131.44 USD)
Varlığa göre:
14.53% (34.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 485
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.55 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 27
ICMarketsSC-Live05
1.20 × 41
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 61
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.51 × 817
ICMarketsSC-Live32
2.64 × 14
ThreeTrader-Live
2.94 × 108
ICMarketsSC-Live18
3.33 × 6
RoboForex-Prime
3.97 × 201
ICMarketsSC-Live04
4.19 × 54
Exness-Real7
4.67 × 3
FXPIG-DEMO
4.90 × 10
Exness-Real9
5.12 × 26
Tickmill-Live08
5.41 × 86
ICMarketsSC-Live19
5.48 × 56
FusionMarkets-Live 2
5.74 × 27
Axi-US06-Live
5.75 × 4
Exness-Real29
6.00 × 2
11 daha fazla...
Run Gold Excel v3


11 Oct 2024 - Update new set


คนไทยติดต่อรับ EA ฟรี (แบบมีเงื่อนไข) ได้ที่ https://www.facebook.com/eaforexsystem ครับ

İnceleme yok
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 17:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 02:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.27 16:22
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.16 13:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.13 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.13 14:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.08 16:31
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.07 16:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.06 17:23
High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.30 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.08 16:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.04 16:58
Share of trading days is too low
2024.07.04 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.04 16:58
High risk of negative slippage when copying deals
