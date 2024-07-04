- Büyüme
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
415 (85.56%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (14.43%)
En iyi işlem:
30.55 USD
En kötü işlem:
-62.04 USD
Brüt kâr:
1 529.42 USD (42 087 pips)
Brüt zarar:
-1 309.91 USD (33 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (90.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.96 USD (24)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
1.36%
Maks. mevduat yükü:
38.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
271 (55.88%)
Satış işlemleri:
214 (44.12%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-18.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-55.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.04 USD (1)
Aylık büyüme:
-18.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.81 USD
Maksimum:
131.44 USD (21.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.57% (131.44 USD)
Varlığa göre:
14.53% (34.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|485
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.55 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +90.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.97 × 37
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|1.20 × 41
|
ICMarketsSC-Live33
|1.41 × 61
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.51 × 817
|
ICMarketsSC-Live32
|2.64 × 14
|
ThreeTrader-Live
|2.94 × 108
|
ICMarketsSC-Live18
|3.33 × 6
|
RoboForex-Prime
|3.97 × 201
|
ICMarketsSC-Live04
|4.19 × 54
|
Exness-Real7
|4.67 × 3
|
FXPIG-DEMO
|4.90 × 10
|
Exness-Real9
|5.12 × 26
|
Tickmill-Live08
|5.41 × 86
|
ICMarketsSC-Live19
|5.48 × 56
|
FusionMarkets-Live 2
|5.74 × 27
|
Axi-US06-Live
|5.75 × 4
|
Exness-Real29
|6.00 × 2
Run Gold Excel v3
11 Oct 2024 - Update new set
คนไทยติดต่อรับ EA ฟรี (แบบมีเงื่อนไข) ได้ที่ https://www.facebook.com/eaforexsystem ครับ
