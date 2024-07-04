- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
415 (85.56%)
Loss Trade:
70 (14.43%)
Best Trade:
30.55 USD
Worst Trade:
-62.04 USD
Profitto lordo:
1 529.42 USD (42 087 pips)
Perdita lorda:
-1 309.91 USD (33 146 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (90.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.96 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.36%
Massimo carico di deposito:
38.33%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
271 (55.88%)
Short Trade:
214 (44.12%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-18.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-55.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.04 USD (1)
Crescita mensile:
-18.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.81 USD
Massimale:
131.44 USD (21.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.57% (131.44 USD)
Per equità:
14.53% (34.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|485
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.55 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +90.17 USD
Massima perdita consecutiva: -55.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.97 × 37
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|1.20 × 41
|
ICMarketsSC-Live33
|1.41 × 61
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|2.51 × 817
|
ICMarketsSC-Live32
|2.64 × 14
|
ThreeTrader-Live
|2.94 × 108
|
ICMarketsSC-Live18
|3.33 × 6
|
RoboForex-Prime
|3.97 × 201
|
ICMarketsSC-Live04
|4.19 × 54
|
Exness-Real7
|4.67 × 3
|
FXPIG-DEMO
|4.90 × 10
|
Exness-Real9
|5.12 × 26
|
Tickmill-Live08
|5.41 × 86
|
ICMarketsSC-Live19
|5.48 × 56
|
FusionMarkets-Live 2
|5.74 × 27
|
Axi-US06-Live
|5.75 × 4
|
Exness-Real29
|6.00 × 2
Run Gold Excel v3
11 Oct 2024 - Update new set
คนไทยติดต่อรับ EA ฟรี (แบบมีเงื่อนไข) ได้ที่ https://www.facebook.com/eaforexsystem ครับ
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
45%
0
0
USD
USD
220
USD
USD
65
100%
485
85%
1%
1.16
0.45
USD
USD
41%
1:500