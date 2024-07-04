SegnaliSezioni
Adul Tanthuvanit

GEx

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
415 (85.56%)
Loss Trade:
70 (14.43%)
Best Trade:
30.55 USD
Worst Trade:
-62.04 USD
Profitto lordo:
1 529.42 USD (42 087 pips)
Perdita lorda:
-1 309.91 USD (33 146 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (90.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.96 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.36%
Massimo carico di deposito:
38.33%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
271 (55.88%)
Short Trade:
214 (44.12%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-18.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-55.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.04 USD (1)
Crescita mensile:
-18.44%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.81 USD
Massimale:
131.44 USD (21.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.57% (131.44 USD)
Per equità:
14.53% (34.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 485
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.55 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +90.17 USD
Massima perdita consecutiva: -55.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 27
ICMarketsSC-Live05
1.20 × 41
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 61
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.51 × 817
ICMarketsSC-Live32
2.64 × 14
ThreeTrader-Live
2.94 × 108
ICMarketsSC-Live18
3.33 × 6
RoboForex-Prime
3.97 × 201
ICMarketsSC-Live04
4.19 × 54
Exness-Real7
4.67 × 3
FXPIG-DEMO
4.90 × 10
Exness-Real9
5.12 × 26
Tickmill-Live08
5.41 × 86
ICMarketsSC-Live19
5.48 × 56
FusionMarkets-Live 2
5.74 × 27
Axi-US06-Live
5.75 × 4
Exness-Real29
6.00 × 2
11 più
Run Gold Excel v3


11 Oct 2024 - Update new set


คนไทยติดต่อรับ EA ฟรี (แบบมีเงื่อนไข) ได้ที่ https://www.facebook.com/eaforexsystem ครับ

Non ci sono recensioni
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 17:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 02:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.27 16:22
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.16 13:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.13 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.13 14:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.08 16:31
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.07 16:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.06 17:23
High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.30 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.08 16:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.04 16:58
Share of trading days is too low
2024.07.04 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.04 16:58
High risk of negative slippage when copying deals
