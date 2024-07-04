SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GEx
Adul Tanthuvanit

GEx

Adul Tanthuvanit
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 72%
ICMarketsSC-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
483
Bénéfice trades:
414 (85.71%)
Perte trades:
69 (14.29%)
Meilleure transaction:
30.55 USD
Pire transaction:
-62.04 USD
Bénéfice brut:
1 526.52 USD (41 936 pips)
Perte brute:
-1 266.39 USD (32 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (90.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.96 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
1.36%
Charge de dépôt maximale:
38.33%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
1.98
Longs trades:
269 (55.69%)
Courts trades:
214 (44.31%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
3.69 USD
Perte moyenne:
-18.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-55.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
-2.39%
Prévision annuelle:
-29.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.81 USD
Maximal:
131.44 USD (21.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.57% (131.44 USD)
Par fonds propres:
14.53% (34.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 483
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 260
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.55 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +90.17 USD
Perte consécutive maximale: -55.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.97 × 37
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 27
ICMarketsSC-Live05
1.20 × 41
ICMarketsSC-Live33
1.41 × 61
Pepperstone-Edge01
2.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
2.51 × 817
ICMarketsSC-Live32
2.64 × 14
ThreeTrader-Live
2.94 × 108
ICMarketsSC-Live18
3.33 × 6
RoboForex-Prime
3.97 × 201
ICMarketsSC-Live04
4.19 × 54
Exness-Real7
4.67 × 3
FXPIG-DEMO
4.90 × 10
Exness-Real9
5.12 × 26
Tickmill-Live08
5.41 × 86
ICMarketsSC-Live19
5.48 × 56
FusionMarkets-Live 2
5.74 × 27
Axi-US06-Live
5.75 × 4
Exness-Real29
6.00 × 2
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Run Gold Excel v3


11 Oct 2024 - Update new set


คนไทยติดต่อรับ EA ฟรี (แบบมีเงื่อนไข) ได้ที่ https://www.facebook.com/eaforexsystem ครับ

Aucun avis
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.28 14:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 17:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.03 02:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.27 16:22
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.16 13:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.13 15:59
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.13 14:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.08 16:31
High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.07 16:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.08.06 17:23
High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.30 16:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.08 16:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.07.04 16:58
Share of trading days is too low
2024.07.04 16:58
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.04 16:58
High risk of negative slippage when copying deals
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GEx
30 USD par mois
72%
0
0
USD
260
USD
64
100%
483
85%
1%
1.20
0.54
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.