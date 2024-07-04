SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / YB Trap
Hyu Nobu

YB Trap

Hyu Nobu
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 71%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 807
Kârla kapanan işlemler:
845 (46.76%)
Zararla kapanan işlemler:
962 (53.24%)
En iyi işlem:
99.94 USD
En kötü işlem:
-65.92 USD
Brüt kâr:
9 510.32 USD (1 091 642 pips)
Brüt zarar:
-8 634.25 USD (963 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (255.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.36 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
1 243 (68.79%)
Satış işlemleri:
564 (31.21%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
11.25 USD
Ortalama zarar:
-8.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-63.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.52 USD (11)
Aylık büyüme:
10.75%
Yıllık tahmin:
130.44%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
367.57 USD
Maksimum:
532.15 USD (37.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.96% (531.95 USD)
Varlığa göre:
6.77% (88.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 564
GBPJPY 437
EURJPY 373
XAUUSD 326
XAUJPY 107
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 98
GBPJPY -423
EURJPY -570
XAUUSD 1.1K
XAUJPY 695
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -8K
GBPJPY -44K
EURJPY -43K
XAUUSD 116K
XAUJPY 106K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.94 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +255.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
No Grid,No Manringale.
Have Stop loss.
80%up trading frequency.
İnceleme yok
2025.05.15 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 01:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 09:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 01:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 11:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.09 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 05:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.17 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 07:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YB Trap
Ayda 35 USD
71%
0
0
USD
2.1K
USD
65
97%
1 807
46%
98%
1.10
0.48
USD
38%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.