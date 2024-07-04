- Büyüme
İşlemler:
1 807
Kârla kapanan işlemler:
845 (46.76%)
Zararla kapanan işlemler:
962 (53.24%)
En iyi işlem:
99.94 USD
En kötü işlem:
-65.92 USD
Brüt kâr:
9 510.32 USD (1 091 642 pips)
Brüt zarar:
-8 634.25 USD (963 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (255.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
255.36 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
97.82%
Maks. mevduat yükü:
4.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
1 243 (68.79%)
Satış işlemleri:
564 (31.21%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
11.25 USD
Ortalama zarar:
-8.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-63.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.52 USD (11)
Aylık büyüme:
10.75%
Yıllık tahmin:
130.44%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
367.57 USD
Maksimum:
532.15 USD (37.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.96% (531.95 USD)
Varlığa göre:
6.77% (88.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|564
|GBPJPY
|437
|EURJPY
|373
|XAUUSD
|326
|XAUJPY
|107
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|98
|GBPJPY
|-423
|EURJPY
|-570
|XAUUSD
|1.1K
|XAUJPY
|695
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-8K
|GBPJPY
|-44K
|EURJPY
|-43K
|XAUUSD
|116K
|XAUJPY
|106K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.94 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +255.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5498
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.52 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 77
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.84 × 386
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
No Grid,No Manringale.
Have Stop loss.
80%up trading frequency.
