SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / YB Trap
Hyu Nobu

YB Trap

Hyu Nobu
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 69%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 805
Bénéfice trades:
843 (46.70%)
Perte trades:
962 (53.30%)
Meilleure transaction:
99.94 USD
Pire transaction:
-65.92 USD
Bénéfice brut:
9 484.34 USD (1 089 356 pips)
Perte brute:
-8 634.13 USD (963 951 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (255.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
255.36 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
97.82%
Charge de dépôt maximale:
4.05%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
1 241 (68.75%)
Courts trades:
564 (31.25%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
11.25 USD
Perte moyenne:
-8.98 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-63.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.52 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.87%
Prévision annuelle:
83.07%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
367.57 USD
Maximal:
532.15 USD (37.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.96% (531.95 USD)
Par fonds propres:
6.77% (88.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 564
GBPJPY 437
EURJPY 372
XAUUSD 325
XAUJPY 107
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 98
GBPJPY -423
EURJPY -575
XAUUSD 1.1K
XAUJPY 695
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -8K
GBPJPY -44K
EURJPY -43K
XAUUSD 114K
XAUJPY 106K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.94 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +255.36 USD
Perte consécutive maximale: -63.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
No Grid,No Manringale.
Have Stop loss.
80%up trading frequency.
Aucun avis
2025.05.15 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 01:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 09:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 01:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 11:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.09 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 05:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.17 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 07:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YB Trap
35 USD par mois
69%
0
0
USD
2.1K
USD
65
97%
1 805
46%
98%
1.09
0.47
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.