- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 807
Profit Trade:
845 (46.76%)
Loss Trade:
962 (53.24%)
Best Trade:
99.94 USD
Worst Trade:
-65.92 USD
Profitto lordo:
9 510.32 USD (1 091 642 pips)
Perdita lorda:
-8 634.25 USD (963 951 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (255.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.36 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
4.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
1 243 (68.79%)
Short Trade:
564 (31.21%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
11.25 USD
Perdita media:
-8.98 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-63.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.52 USD (11)
Crescita mensile:
9.96%
Previsione annuale:
118.52%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
367.57 USD
Massimale:
532.15 USD (37.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.96% (531.95 USD)
Per equità:
6.77% (88.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|564
|GBPJPY
|437
|EURJPY
|373
|XAUUSD
|326
|XAUJPY
|107
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|98
|GBPJPY
|-423
|EURJPY
|-570
|XAUUSD
|1.1K
|XAUJPY
|695
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-8K
|GBPJPY
|-44K
|EURJPY
|-43K
|XAUUSD
|116K
|XAUJPY
|106K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.94 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +255.36 USD
Massima perdita consecutiva: -63.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 6
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 5498
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 458
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.52 × 147
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 77
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 221
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.84 × 386
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
No Grid,No Manringale.
Have Stop loss.
80%up trading frequency.
