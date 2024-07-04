SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YB Trap
Hyu Nobu

YB Trap

Hyu Nobu
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 71%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 807
Profit Trade:
845 (46.76%)
Loss Trade:
962 (53.24%)
Best Trade:
99.94 USD
Worst Trade:
-65.92 USD
Profitto lordo:
9 510.32 USD (1 091 642 pips)
Perdita lorda:
-8 634.25 USD (963 951 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (255.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
255.36 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
4.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
1 243 (68.79%)
Short Trade:
564 (31.21%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
11.25 USD
Perdita media:
-8.98 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-63.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.52 USD (11)
Crescita mensile:
9.96%
Previsione annuale:
118.52%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
367.57 USD
Massimale:
532.15 USD (37.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.96% (531.95 USD)
Per equità:
6.77% (88.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 564
GBPJPY 437
EURJPY 373
XAUUSD 326
XAUJPY 107
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 98
GBPJPY -423
EURJPY -570
XAUUSD 1.1K
XAUJPY 695
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -8K
GBPJPY -44K
EURJPY -43K
XAUUSD 116K
XAUJPY 106K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.94 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +255.36 USD
Massima perdita consecutiva: -63.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
EverestCM-Live
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 5498
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 458
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.52 × 147
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 221
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FusionMarkets-Live
1.84 × 386
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
87 più
No Grid,No Manringale.
Have Stop loss.
80%up trading frequency.
Non ci sono recensioni
2025.05.15 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 01:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 09:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 14:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.02 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 01:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.07 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.10 11:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.09 15:42
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.18 05:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.17 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.17 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 07:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
