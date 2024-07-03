SinyallerBölümler
Chan Hery Sugiarto

Night Owl

Chan Hery Sugiarto
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2 821%
Exispro-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
627
Kârla kapanan işlemler:
576 (91.86%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (8.13%)
En iyi işlem:
64.59 USD
En kötü işlem:
-260.00 USD
Brüt kâr:
2 094.97 USD (22 499 pips)
Brüt zarar:
-1 211.97 USD (9 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (318.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
318.01 USD (84)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
90.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
311 (49.60%)
Satış işlemleri:
316 (50.40%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-23.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-215.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-260.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.89%
Yıllık tahmin:
-56.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
487.99 USD (43.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.97% (487.99 USD)
Varlığa göre:
35.57% (48.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY_i 626
EURUSD_i 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY_i 1.1K
EURUSD_i -260
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY_i 13K
EURUSD_i -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.59 USD
En kötü işlem: -260 USD
Maksimum ardışık kazanç: 84
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +318.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ATTENTION!!! For everyone who copy my signal=

1. Please use broker with low spread and good execution

2. Please Use Money Management, because Market is unpredictable.

I will do the best to make Profit, And God do the rest for all of us.

God bless and happy trading for everyone.

İnceleme yok
2025.09.16 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.39% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 21:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 11:43
No swaps are charged
2025.03.10 11:43
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.03 12:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 18:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.15 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.02 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
