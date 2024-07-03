- Büyüme
İşlemler:
627
Kârla kapanan işlemler:
576 (91.86%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (8.13%)
En iyi işlem:
64.59 USD
En kötü işlem:
-260.00 USD
Brüt kâr:
2 094.97 USD (22 499 pips)
Brüt zarar:
-1 211.97 USD (9 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
84 (318.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
318.01 USD (84)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
90.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
311 (49.60%)
Satış işlemleri:
316 (50.40%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
1.41 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-23.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-215.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-260.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.89%
Yıllık tahmin:
-56.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
487.99 USD (43.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.97% (487.99 USD)
Varlığa göre:
35.57% (48.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY_i
|626
|EURUSD_i
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY_i
|1.1K
|EURUSD_i
|-260
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY_i
|13K
|EURUSD_i
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +64.59 USD
En kötü işlem: -260 USD
Maksimum ardışık kazanç: 84
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +318.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
ATTENTION!!! For everyone who copy my signal=
1. Please use broker with low spread and good execution
2. Please Use Money Management, because Market is unpredictable.
I will do the best to make Profit, And God do the rest for all of us.
God bless and happy trading for everyone.
İnceleme yok
