Chan Hery Sugiarto

Night Owl

Chan Hery Sugiarto
0 recensioni
Affidabilità
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 2 821%
Exispro-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
627
Profit Trade:
576 (91.86%)
Loss Trade:
51 (8.13%)
Best Trade:
64.59 USD
Worst Trade:
-260.00 USD
Profitto lordo:
2 094.97 USD (22 499 pips)
Perdita lorda:
-1 211.97 USD (9 975 pips)
Vincite massime consecutive:
84 (318.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
318.01 USD (84)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.05%
Massimo carico di deposito:
90.21%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.81
Long Trade:
311 (49.60%)
Short Trade:
316 (50.40%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-23.76 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-215.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-260.00 USD (1)
Crescita mensile:
-4.89%
Previsione annuale:
-56.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
487.99 USD (43.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.97% (487.99 USD)
Per equità:
35.57% (48.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_i 626
EURUSD_i 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_i 1.1K
EURUSD_i -260
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_i 13K
EURUSD_i -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.59 USD
Worst Trade: -260 USD
Vincite massime consecutive: 84
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +318.01 USD
Massima perdita consecutiva: -215.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

ATTENTION!!! For everyone who copy my signal=

1. Please use broker with low spread and good execution

2. Please Use Money Management, because Market is unpredictable.

I will do the best to make Profit, And God do the rest for all of us.

God bless and happy trading for everyone.

Non ci sono recensioni
2025.09.16 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.39% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 21:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 11:43
No swaps are charged
2025.03.10 11:43
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.03 12:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 18:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.15 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.02 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
