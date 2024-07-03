SignauxSections
Chan Hery Sugiarto

Night Owl

Chan Hery Sugiarto
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 2 974%
Exispro-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
624
Bénéfice trades:
576 (92.30%)
Perte trades:
48 (7.69%)
Meilleure transaction:
64.59 USD
Pire transaction:
-260.00 USD
Bénéfice brut:
2 094.97 USD (22 499 pips)
Perte brute:
-1 171.89 USD (9 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (318.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
318.01 USD (84)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
0.05%
Charge de dépôt maximale:
90.21%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
1.89
Longs trades:
308 (49.36%)
Courts trades:
316 (50.64%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
3.64 USD
Perte moyenne:
-24.41 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-215.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-260.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.29%
Prévision annuelle:
6.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
487.99 USD (43.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.97% (487.99 USD)
Par fonds propres:
35.57% (48.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY_i 623
EURUSD_i 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY_i 1.2K
EURUSD_i -260
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY_i 13K
EURUSD_i -200
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.59 USD
Pire transaction: -260 USD
Gains consécutifs maximales: 84
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +318.01 USD
Perte consécutive maximale: -215.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ATTENTION!!! For everyone who copy my signal=

1. Please use broker with low spread and good execution

2. Please Use Money Management, because Market is unpredictable.

I will do the best to make Profit, And God do the rest for all of us.

God bless and happy trading for everyone.

Aucun avis
2025.09.16 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.39% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.11 21:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.03.10 11:43
No swaps are charged
2025.03.10 11:43
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.03 12:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 18:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.15 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.01.02 18:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 03:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
