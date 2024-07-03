- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
624
Bénéfice trades:
576 (92.30%)
Perte trades:
48 (7.69%)
Meilleure transaction:
64.59 USD
Pire transaction:
-260.00 USD
Bénéfice brut:
2 094.97 USD (22 499 pips)
Perte brute:
-1 171.89 USD (9 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
84 (318.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
318.01 USD (84)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
0.05%
Charge de dépôt maximale:
90.21%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
1.89
Longs trades:
308 (49.36%)
Courts trades:
316 (50.64%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
1.48 USD
Bénéfice moyen:
3.64 USD
Perte moyenne:
-24.41 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-215.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-260.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.29%
Prévision annuelle:
6.69%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
487.99 USD (43.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.97% (487.99 USD)
Par fonds propres:
35.57% (48.96 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY_i
|623
|EURUSD_i
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY_i
|1.2K
|EURUSD_i
|-260
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY_i
|13K
|EURUSD_i
|-200
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +64.59 USD
Pire transaction: -260 USD
Gains consécutifs maximales: 84
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +318.01 USD
Perte consécutive maximale: -215.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
ATTENTION!!! For everyone who copy my signal=
1. Please use broker with low spread and good execution
2. Please Use Money Management, because Market is unpredictable.
I will do the best to make Profit, And God do the rest for all of us.
God bless and happy trading for everyone.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
2 974%
0
0
USD
USD
805
USD
USD
62
100%
624
92%
0%
1.78
1.48
USD
USD
54%
1:500