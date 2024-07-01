- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDJPY
|32
|NZDCAD
|16
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|10
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|6
|EURNZD
|6
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|66
|USDJPY
|82
|NZDCAD
|-18
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|33
|CADJPY
|23
|AUDUSD
|-7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|13
|EURNZD
|58
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|7.7K
|USDJPY
|7.8K
|NZDCAD
|-3.3K
|EURUSD
|5.3K
|GBPUSD
|1.4K
|CADJPY
|3.2K
|AUDUSD
|-959
|NZDJPY
|341
|AUDNZD
|693
|EURNZD
|8.1K
|EURGBP
|-187
|GBPCAD
|-204
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICTrading-Live29
|0.31 × 140
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 2642
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 94
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
Exness-Real17
|0.49 × 192
|
FusionMarkets-Demo
|0.61 × 189
|
ICMarketsSC-Live26
|0.64 × 684
|
Tickmill-Live10
|0.65 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.77 × 220
|
ICMarketsSC-Live15
|0.89 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.91 × 274
|
ICMarketsSC-Live02
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live09
|1.08 × 91
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
ICMarketsSC-Live07
|1.20 × 35
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|1.33 × 33
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6487
AI Solution | İstikrarlı AI Güdümlü Strateji
Bu strateji, uzun vadeli istikrarlı büyüme ve pasif gelir arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Gelişmiş bir "Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş" algoritması kullanıyor ve riski birden fazla ana döviz çifti arasında çeşitlendiriyoruz. Stratejinin özü, istikrarlı ve tutarlı getiriler biriktirmek için piyasa oynaklığı ortasında yüksek olasılıklı, kısa vadeli fiyatta ortalamaya dönüş fırsatlarını otomatik olarak yakalamaktır.
Pekiştirdiğimiz şey, bir gecede zengin olma kumarı değil, yapay zeka teknolojisi, disiplinli ticaret ve risk çeşitlendirmesi yoluyla uzun vadeli, sürdürülebilir varlık büyümesi elde etmektir.
-
Temel Strateji: Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş + Çoklu Parite Çeşitlendirmesi
-
Risk Profili: İstikrarlı
-
Uygun Olduğu Kitle: İstikrarlı varlık değerlenmesi arayan ve pasif bir gelir kaynağı oluşturmak isteyen yatırımcılar.
-
Minimum Sermaye: $2,000 USD
