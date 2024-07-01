SinyallerBölümler
Yi Hsiu Tsai

AI Solution

Yi Hsiu Tsai
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 16%
ICMarketsSC-Live32
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
105 (65.62%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (34.38%)
En iyi işlem:
33.08 USD
En kötü işlem:
-79.44 USD
Brüt kâr:
794.42 USD (78 340 pips)
Brüt zarar:
-480.64 USD (48 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (80.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
80.78 USD (13)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
24.74%
Maks. mevduat yükü:
6.28%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
81 (50.63%)
Satış işlemleri:
79 (49.38%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
7.57 USD
Ortalama zarar:
-8.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-66.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-95.90 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.61%
Yıllık tahmin:
-3.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
95.90 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.52% (95.90 USD)
Varlığa göre:
14.45% (304.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 49
USDJPY 32
NZDCAD 16
EURUSD 15
GBPUSD 10
CADJPY 8
AUDUSD 7
NZDJPY 7
AUDNZD 6
EURNZD 6
EURGBP 2
GBPCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 66
USDJPY 82
NZDCAD -18
EURUSD 59
GBPUSD 33
CADJPY 23
AUDUSD -7
NZDJPY 7
AUDNZD 13
EURNZD 58
EURGBP -2
GBPCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 7.7K
USDJPY 7.8K
NZDCAD -3.3K
EURUSD 5.3K
GBPUSD 1.4K
CADJPY 3.2K
AUDUSD -959
NZDJPY 341
AUDNZD 693
EURNZD 8.1K
EURGBP -187
GBPCAD -204
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.08 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICTrading-Live29
0.31 × 140
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 2642
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 94
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
Exness-Real17
0.49 × 192
FusionMarkets-Demo
0.61 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.64 × 684
Tickmill-Live10
0.65 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.77 × 220
ICMarketsSC-Live15
0.89 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.91 × 274
ICMarketsSC-Live02
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live09
1.08 × 91
Exness-Real3
1.08 × 60
ICMarketsSC-Live07
1.20 × 35
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 8
RoboForex-ECN-3
1.33 × 33
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6487
93 daha fazla...
AI Solution | İstikrarlı AI Güdümlü Strateji

Bu strateji, uzun vadeli istikrarlı büyüme ve pasif gelir arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Gelişmiş bir "Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş" algoritması kullanıyor ve riski birden fazla ana döviz çifti arasında çeşitlendiriyoruz. Stratejinin özü, istikrarlı ve tutarlı getiriler biriktirmek için piyasa oynaklığı ortasında yüksek olasılıklı, kısa vadeli fiyatta ortalamaya dönüş fırsatlarını otomatik olarak yakalamaktır.

Pekiştirdiğimiz şey, bir gecede zengin olma kumarı değil, yapay zeka teknolojisi, disiplinli ticaret ve risk çeşitlendirmesi yoluyla uzun vadeli, sürdürülebilir varlık büyümesi elde etmektir.

  • Temel Strateji: Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş + Çoklu Parite Çeşitlendirmesi

  • Risk Profili: İstikrarlı

  • Uygun Olduğu Kitle: İstikrarlı varlık değerlenmesi arayan ve pasif bir gelir kaynağı oluşturmak isteyen yatırımcılar.

  • Minimum Sermaye: $2,000 USD


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI Solution
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
2.6K
USD
89
100%
160
65%
25%
1.65
1.96
USD
14%
1:100
Kopyala

