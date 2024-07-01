AI Solution | İstikrarlı AI Güdümlü Strateji

Bu strateji, uzun vadeli istikrarlı büyüme ve pasif gelir arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Gelişmiş bir "Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş" algoritması kullanıyor ve riski birden fazla ana döviz çifti arasında çeşitlendiriyoruz. Stratejinin özü, istikrarlı ve tutarlı getiriler biriktirmek için piyasa oynaklığı ortasında yüksek olasılıklı, kısa vadeli fiyatta ortalamaya dönüş fırsatlarını otomatik olarak yakalamaktır.

Pekiştirdiğimiz şey, bir gecede zengin olma kumarı değil, yapay zeka teknolojisi, disiplinli ticaret ve risk çeşitlendirmesi yoluyla uzun vadeli, sürdürülebilir varlık büyümesi elde etmektir.

Temel Strateji: Yapay Zeka Ortalamaya Dönüş + Çoklu Parite Çeşitlendirmesi

Risk Profili: İstikrarlı

Uygun Olduğu Kitle: İstikrarlı varlık değerlenmesi arayan ve pasif bir gelir kaynağı oluşturmak isteyen yatırımcılar.

Minimum Sermaye: $2,000 USD



