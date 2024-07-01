AI Solution | Stratégie Stable Pilotée par IA

Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant une croissance stable à long terme et un revenu passif.

Nous utilisons un algorithme avancé de "Retour à la Moyenne par IA" et diversifions le risque sur plusieurs paires de devises majeures. Le cœur de la stratégie est de capturer automatiquement les opportunités de retour de prix à court terme à haute probabilité au milieu de la volatilité du marché pour accumuler des rendements stables et constants.

Ce que nous recherchons n'est pas un pari pour devenir riche rapidement, mais plutôt une croissance d'actifs durable et à long terme grâce à la technologie de l'IA, un trading discipliné et la diversification des risques.

Stratégie de base : Retour à la Moyenne par IA + Diversification Multi-Paires

Profil de risque : Stable

Convient à : Les investisseurs qui recherchent une appréciation stable de leurs actifs et souhaitent se constituer une source de revenus passifs.

Capital minimum : 2 000 $ USD



