|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDJPY
|32
|NZDCAD
|16
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|10
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|6
|EURNZD
|6
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|66
|USDJPY
|82
|NZDCAD
|-18
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|33
|CADJPY
|23
|AUDUSD
|-7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|13
|EURNZD
|58
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|7.7K
|USDJPY
|7.8K
|NZDCAD
|-3.3K
|EURUSD
|5.3K
|GBPUSD
|1.4K
|CADJPY
|3.2K
|AUDUSD
|-959
|NZDJPY
|341
|AUDNZD
|693
|EURNZD
|8.1K
|EURGBP
|-187
|GBPCAD
|-204
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICTrading-Live29
|0.31 × 140
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 2642
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 94
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
Exness-Real17
|0.49 × 192
|
FusionMarkets-Demo
|0.61 × 189
|
ICMarketsSC-Live26
|0.64 × 684
|
Tickmill-Live10
|0.65 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.77 × 220
|
ICMarketsSC-Live15
|0.89 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.91 × 274
|
ICMarketsSC-Live02
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live09
|1.08 × 91
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
ICMarketsSC-Live07
|1.20 × 35
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|1.33 × 33
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6487
AI Solution | Stratégie Stable Pilotée par IA
Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant une croissance stable à long terme et un revenu passif.
Nous utilisons un algorithme avancé de "Retour à la Moyenne par IA" et diversifions le risque sur plusieurs paires de devises majeures. Le cœur de la stratégie est de capturer automatiquement les opportunités de retour de prix à court terme à haute probabilité au milieu de la volatilité du marché pour accumuler des rendements stables et constants.
Ce que nous recherchons n'est pas un pari pour devenir riche rapidement, mais plutôt une croissance d'actifs durable et à long terme grâce à la technologie de l'IA, un trading discipliné et la diversification des risques.
-
Stratégie de base : Retour à la Moyenne par IA + Diversification Multi-Paires
-
Profil de risque : Stable
-
Convient à : Les investisseurs qui recherchent une appréciation stable de leurs actifs et souhaitent se constituer une source de revenus passifs.
-
Capital minimum : 2 000 $ USD
