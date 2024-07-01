SignauxSections
Yi Hsiu Tsai

AI Solution

Yi Hsiu Tsai
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 16%
ICMarketsSC-Live32
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
105 (65.62%)
Perte trades:
55 (34.38%)
Meilleure transaction:
33.08 USD
Pire transaction:
-79.44 USD
Bénéfice brut:
794.42 USD (78 340 pips)
Perte brute:
-480.64 USD (48 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (80.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
80.78 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
24.74%
Charge de dépôt maximale:
6.28%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.27
Longs trades:
81 (50.63%)
Courts trades:
79 (49.38%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.96 USD
Bénéfice moyen:
7.57 USD
Perte moyenne:
-8.74 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-66.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-95.90 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.61%
Prévision annuelle:
-3.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
95.90 USD (4.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.52% (95.90 USD)
Par fonds propres:
14.45% (304.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 49
USDJPY 32
NZDCAD 16
EURUSD 15
GBPUSD 10
CADJPY 8
AUDUSD 7
NZDJPY 7
AUDNZD 6
EURNZD 6
EURGBP 2
GBPCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 66
USDJPY 82
NZDCAD -18
EURUSD 59
GBPUSD 33
CADJPY 23
AUDUSD -7
NZDJPY 7
AUDNZD 13
EURNZD 58
EURGBP -2
GBPCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 7.7K
USDJPY 7.8K
NZDCAD -3.3K
EURUSD 5.3K
GBPUSD 1.4K
CADJPY 3.2K
AUDUSD -959
NZDJPY 341
AUDNZD 693
EURNZD 8.1K
EURGBP -187
GBPCAD -204
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.08 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +80.78 USD
Perte consécutive maximale: -66.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICTrading-Live29
0.31 × 140
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 2642
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 94
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
Exness-Real17
0.49 × 192
FusionMarkets-Demo
0.61 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.64 × 684
Tickmill-Live10
0.65 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.77 × 220
ICMarketsSC-Live15
0.89 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.91 × 274
ICMarketsSC-Live02
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live09
1.08 × 91
Exness-Real3
1.08 × 60
ICMarketsSC-Live07
1.20 × 35
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 8
RoboForex-ECN-3
1.33 × 33
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6487
93 plus...
AI Solution | Stratégie Stable Pilotée par IA

Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant une croissance stable à long terme et un revenu passif.

Nous utilisons un algorithme avancé de "Retour à la Moyenne par IA" et diversifions le risque sur plusieurs paires de devises majeures. Le cœur de la stratégie est de capturer automatiquement les opportunités de retour de prix à court terme à haute probabilité au milieu de la volatilité du marché pour accumuler des rendements stables et constants.

Ce que nous recherchons n'est pas un pari pour devenir riche rapidement, mais plutôt une croissance d'actifs durable et à long terme grâce à la technologie de l'IA, un trading discipliné et la diversification des risques.

  • Stratégie de base : Retour à la Moyenne par IA + Diversification Multi-Paires

  • Profil de risque : Stable

  • Convient à : Les investisseurs qui recherchent une appréciation stable de leurs actifs et souhaitent se constituer une source de revenus passifs.

  • Capital minimum : 2 000 $ USD


Aucun avis
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:57 2025.07.28 14:57:20  

AI Solution is now available. (Signal)

2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.07 10:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 09:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.13 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.13 09:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI Solution
30 USD par mois
16%
0
0
USD
2.6K
USD
89
100%
160
65%
25%
1.65
1.96
USD
14%
1:100
Copier

