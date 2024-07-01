SegnaliSezioni
Yi Hsiu Tsai

AI Solution

Yi Hsiu Tsai
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 16%
ICMarketsSC-Live32
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
105 (65.62%)
Loss Trade:
55 (34.38%)
Best Trade:
33.08 USD
Worst Trade:
-79.44 USD
Profitto lordo:
794.42 USD (78 340 pips)
Perdita lorda:
-480.64 USD (48 744 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (80.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.78 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
24.74%
Massimo carico di deposito:
6.28%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
81 (50.63%)
Short Trade:
79 (49.38%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
7.57 USD
Perdita media:
-8.74 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.90 USD (2)
Crescita mensile:
-0.61%
Previsione annuale:
-3.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
95.90 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.52% (95.90 USD)
Per equità:
14.45% (304.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 49
USDJPY 32
NZDCAD 16
EURUSD 15
GBPUSD 10
CADJPY 8
AUDUSD 7
NZDJPY 7
AUDNZD 6
EURNZD 6
EURGBP 2
GBPCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 66
USDJPY 82
NZDCAD -18
EURUSD 59
GBPUSD 33
CADJPY 23
AUDUSD -7
NZDJPY 7
AUDNZD 13
EURNZD 58
EURGBP -2
GBPCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 7.7K
USDJPY 7.8K
NZDCAD -3.3K
EURUSD 5.3K
GBPUSD 1.4K
CADJPY 3.2K
AUDUSD -959
NZDJPY 341
AUDNZD 693
EURNZD 8.1K
EURGBP -187
GBPCAD -204
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.08 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.78 USD
Massima perdita consecutiva: -66.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.10 × 10
ICTrading-Live29
0.31 × 140
ICMarketsSC-Live16
0.33 × 2642
ICMarketsSC-Live08
0.33 × 94
Tickmill-Live04
0.49 × 1073
Exness-Real17
0.49 × 192
FusionMarkets-Demo
0.61 × 189
ICMarketsSC-Live26
0.64 × 684
Tickmill-Live10
0.65 × 17
ICMarketsSC-Live25
0.77 × 220
ICMarketsSC-Live15
0.89 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.91 × 274
ICMarketsSC-Live02
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live09
1.08 × 91
Exness-Real3
1.08 × 60
ICMarketsSC-Live07
1.20 × 35
FXOpen-ECN Live Server
1.22 × 37
ICMarketsSC-Live24
1.25 × 8
RoboForex-ECN-3
1.33 × 33
MonetaMarkets-Live01
1.52 × 67
FPMarkets-Live2
1.53 × 2511
ICMarketsSC-Live11
1.59 × 6487
93 più
AI Solution | Strategia Stabile Guidata dall'IA

Questa strategia è progettata per gli investitori che cercano una crescita stabile a lungo termine e un reddito passivo.

Impieghiamo un avanzato algoritmo di "Ritorno alla Media con IA" e diversifichiamo il rischio su più coppie di valute principali. Il fulcro della strategia è cogliere automaticamente opportunità di ritorno dei prezzi a breve termine ad alta probabilità in mezzo alla volatilità del mercato per accumulare rendimenti stabili e costanti.

Ciò che perseguiamo non è una scommessa per arricchirsi rapidamente, ma piuttosto ottenere una crescita patrimoniale sostenibile e a lungo termine attraverso la tecnologia IA, un trading disciplinato e la diversificazione del rischio.

  • Strategia Core: Ritorno alla Media con IA + Diversificazione Multi-Coppia

  • Profilo di Rischio: Stabile

  • Adatto a: Investitori che cercano un apprezzamento stabile del patrimonio e desiderano costruire una fonte di reddito passivo.

  • Capitale Minimo: $2,000 USD


Non ci sono recensioni
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:57 2025.07.28 14:57:20  

AI Solution is now available. (Signal)

2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.07 10:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.04 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.02 22:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 09:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.13 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.13 09:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.02.10 03:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 11:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
