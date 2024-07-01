- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|49
|USDJPY
|32
|NZDCAD
|16
|EURUSD
|15
|GBPUSD
|10
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|6
|EURNZD
|6
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|66
|USDJPY
|82
|NZDCAD
|-18
|EURUSD
|59
|GBPUSD
|33
|CADJPY
|23
|AUDUSD
|-7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|13
|EURNZD
|58
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7.7K
|USDJPY
|7.8K
|NZDCAD
|-3.3K
|EURUSD
|5.3K
|GBPUSD
|1.4K
|CADJPY
|3.2K
|AUDUSD
|-959
|NZDJPY
|341
|AUDNZD
|693
|EURNZD
|8.1K
|EURGBP
|-187
|GBPCAD
|-204
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.10 × 10
|
ICTrading-Live29
|0.31 × 140
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 2642
|
ICMarketsSC-Live08
|0.33 × 94
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 1073
|
Exness-Real17
|0.49 × 192
|
FusionMarkets-Demo
|0.61 × 189
|
ICMarketsSC-Live26
|0.64 × 684
|
Tickmill-Live10
|0.65 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|0.77 × 220
|
ICMarketsSC-Live15
|0.89 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.91 × 274
|
ICMarketsSC-Live02
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live09
|1.08 × 91
|
Exness-Real3
|1.08 × 60
|
ICMarketsSC-Live07
|1.20 × 35
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.22 × 37
|
ICMarketsSC-Live24
|1.25 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|1.33 × 33
|
MonetaMarkets-Live01
|1.52 × 67
|
FPMarkets-Live2
|1.53 × 2511
|
ICMarketsSC-Live11
|1.59 × 6487
AI Solution | Strategia Stabile Guidata dall'IA
Questa strategia è progettata per gli investitori che cercano una crescita stabile a lungo termine e un reddito passivo.
Impieghiamo un avanzato algoritmo di "Ritorno alla Media con IA" e diversifichiamo il rischio su più coppie di valute principali. Il fulcro della strategia è cogliere automaticamente opportunità di ritorno dei prezzi a breve termine ad alta probabilità in mezzo alla volatilità del mercato per accumulare rendimenti stabili e costanti.
Ciò che perseguiamo non è una scommessa per arricchirsi rapidamente, ma piuttosto ottenere una crescita patrimoniale sostenibile e a lungo termine attraverso la tecnologia IA, un trading disciplinato e la diversificazione del rischio.
-
Strategia Core: Ritorno alla Media con IA + Diversificazione Multi-Coppia
-
Profilo di Rischio: Stabile
-
Adatto a: Investitori che cercano un apprezzamento stabile del patrimonio e desiderano costruire una fonte di reddito passivo.
-
Capitale Minimo: $2,000 USD
