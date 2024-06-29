SinyallerBölümler
Yulianitjahyana

Real66086142

Yulianitjahyana
0 inceleme
Güvenilirlik
155 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 506%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 216
Kârla kapanan işlemler:
1 882 (58.51%)
Zararla kapanan işlemler:
1 334 (41.48%)
En iyi işlem:
7.63 USD
En kötü işlem:
-7.11 USD
Brüt kâr:
922.75 USD (928 012 pips)
Brüt zarar:
-669.52 USD (665 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.63 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
35.62
Alış işlemleri:
1 620 (50.37%)
Satış işlemleri:
1 596 (49.63%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
0.49 USD
Ortalama zarar:
-0.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.11 USD (1)
Aylık büyüme:
2.33%
Yıllık tahmin:
28.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
7.11 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.35% (7.11 USD)
Varlığa göre:
14.27% (39.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDc 1620
EURUSDc 1596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDc 382
EURUSDc -129
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDc 389K
EURUSDc -125K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.63 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.81 USD

