İşlemler:
3 216
Kârla kapanan işlemler:
1 882 (58.51%)
Zararla kapanan işlemler:
1 334 (41.48%)
En iyi işlem:
7.63 USD
En kötü işlem:
-7.11 USD
Brüt kâr:
922.75 USD (928 012 pips)
Brüt zarar:
-669.52 USD (665 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.63 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
35.62
Alış işlemleri:
1 620 (50.37%)
Satış işlemleri:
1 596 (49.63%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
0.49 USD
Ortalama zarar:
-0.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.11 USD (1)
Aylık büyüme:
2.33%
Yıllık tahmin:
28.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
7.11 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.35% (7.11 USD)
Varlığa göre:
14.27% (39.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDc
|1620
|EURUSDc
|1596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDc
|382
|EURUSDc
|-129
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDc
|389K
|EURUSDc
|-125K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.63 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
