Yulianitjahyana

Real66086142

Yulianitjahyana
0 recensioni
Affidabilità
155 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 506%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 216
Profit Trade:
1 882 (58.51%)
Loss Trade:
1 334 (41.48%)
Best Trade:
7.63 USD
Worst Trade:
-7.11 USD
Profitto lordo:
922.75 USD (928 012 pips)
Perdita lorda:
-669.52 USD (665 581 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.63 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
35.62
Long Trade:
1 620 (50.37%)
Short Trade:
1 596 (49.63%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-3.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.11 USD (1)
Crescita mensile:
2.38%
Previsione annuale:
28.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
7.11 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.35% (7.11 USD)
Per equità:
14.27% (39.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDc 1620
EURUSDc 1596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDc 382
EURUSDc -129
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDc 389K
EURUSDc -125K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.63 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.75 USD
Massima perdita consecutiva: -3.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.20 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
