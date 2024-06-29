- Crescita
Trade:
3 216
Profit Trade:
1 882 (58.51%)
Loss Trade:
1 334 (41.48%)
Best Trade:
7.63 USD
Worst Trade:
-7.11 USD
Profitto lordo:
922.75 USD (928 012 pips)
Perdita lorda:
-669.52 USD (665 581 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.63 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
35.62
Long Trade:
1 620 (50.37%)
Short Trade:
1 596 (49.63%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-3.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.11 USD (1)
Crescita mensile:
2.38%
Previsione annuale:
28.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
7.11 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.35% (7.11 USD)
Per equità:
14.27% (39.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDc
|1620
|EURUSDc
|1596
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDc
|382
|EURUSDc
|-129
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDc
|389K
|EURUSDc
|-125K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +7.63 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.75 USD
Massima perdita consecutiva: -3.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
