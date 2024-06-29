SignauxSections
Yulianitjahyana

Real66086142

Yulianitjahyana
0 avis
Fiabilité
155 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 506%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 216
Bénéfice trades:
1 882 (58.51%)
Perte trades:
1 334 (41.48%)
Meilleure transaction:
7.63 USD
Pire transaction:
-7.11 USD
Bénéfice brut:
922.75 USD (928 012 pips)
Perte brute:
-669.52 USD (665 581 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.63 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.42%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
35.62
Longs trades:
1 620 (50.37%)
Courts trades:
1 596 (49.63%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
0.49 USD
Perte moyenne:
-0.50 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-3.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.11 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.38%
Prévision annuelle:
28.89%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.22 USD
Maximal:
7.11 USD (7.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.35% (7.11 USD)
Par fonds propres:
14.27% (39.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDc 1620
EURUSDc 1596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDc 382
EURUSDc -129
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDc 389K
EURUSDc -125K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.63 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.75 USD
Perte consécutive maximale: -3.81 USD

Aucun avis
2025.08.20 01:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.27 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
