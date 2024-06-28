Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5 0.00 × 4 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 6 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.00 × 4 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.27 × 225 ATCBrokers-Live 1 0.29 × 17 OrtegaCapital-Server 0.37 × 451 CFHMarkets-Live1 0.51 × 144 ICMarkets-Live06 0.52 × 345 RoboForex-ECN-2 0.56 × 114 ICMarketsSC-Live05 0.57 × 7 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 ICMarketsSC-Live20 0.60 × 15 TickmillUK-Live03 0.61 × 61 AtlanticPearl-Live 1 0.62 × 42 ICMarkets-Live09 0.63 × 221 AxiTrader-US07-Live 0.66 × 181 Monex-Server2 0.66 × 50 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 357 XM.COM-Real 7 0.69 × 100 ICMarkets-Live14 0.78 × 9 MYFX-US01-Live 0.78 × 113 193 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya