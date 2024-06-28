- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 327
Kârla kapanan işlemler:
2 469 (74.21%)
Zararla kapanan işlemler:
858 (25.79%)
En iyi işlem:
99.14 EUR
En kötü işlem:
-734.56 EUR
Brüt kâr:
5 184.44 EUR (189 212 pips)
Brüt zarar:
-5 482.47 EUR (190 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (40.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
484.55 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
64.84%
Maks. mevduat yükü:
199.20%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
1 405 (42.23%)
Satış işlemleri:
1 922 (57.77%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.09 EUR
Ortalama kâr:
2.10 EUR
Ortalama zarar:
-6.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-3 081.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 081.35 EUR (22)
Aylık büyüme:
4.74%
Yıllık tahmin:
57.56%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 438.26 EUR
Maksimum:
3 114.29 EUR (74.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.54% (3 112.03 EUR)
Varlığa göre:
59.74% (2 880.75 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3238
|GBPCAD
|15
|GBPJPY
|11
|USDCHF
|8
|CHFJPY
|8
|CADJPY
|7
|WS30
|6
|USDJPY
|6
|EURCHF
|5
|XAUUSD
|4
|AUDJPY
|4
|NZDJPY
|4
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|231
|GBPJPY
|64
|USDCHF
|138
|CHFJPY
|222
|CADJPY
|193
|WS30
|-37
|USDJPY
|116
|EURCHF
|86
|XAUUSD
|-17
|AUDJPY
|69
|NZDJPY
|100
|NZDUSD
|77
|EURNZD
|46
|GBPUSD
|-411
|CADCHF
|3
|GBPAUD
|32
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-15K
|GBPCAD
|4.5K
|GBPJPY
|-479
|USDCHF
|1.9K
|CHFJPY
|4.5K
|CADJPY
|2.6K
|WS30
|-560
|USDJPY
|1.9K
|EURCHF
|399
|XAUUSD
|-1.6K
|AUDJPY
|717
|NZDJPY
|744
|NZDUSD
|610
|EURNZD
|878
|GBPUSD
|-2.5K
|CADCHF
|22
|GBPAUD
|240
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.14 EUR
En kötü işlem: -735 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +40.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 081.35 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.27 × 225
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 17
|
OrtegaCapital-Server
|0.37 × 451
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 144
|
ICMarkets-Live06
|0.52 × 345
|
RoboForex-ECN-2
|0.56 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|0.57 × 7
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarketsSC-Live20
|0.60 × 15
|
TickmillUK-Live03
|0.61 × 61
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.62 × 42
|
ICMarkets-Live09
|0.63 × 221
|
AxiTrader-US07-Live
|0.66 × 181
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
XM.COM-Real 7
|0.69 × 100
|
ICMarkets-Live14
|0.78 × 9
|
MYFX-US01-Live
|0.78 × 113
İnceleme yok
