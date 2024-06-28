SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WorldTradingStars 7
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 7

Gonzalo Frias Villa
0 inceleme
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -6%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 327
Kârla kapanan işlemler:
2 469 (74.21%)
Zararla kapanan işlemler:
858 (25.79%)
En iyi işlem:
99.14 EUR
En kötü işlem:
-734.56 EUR
Brüt kâr:
5 184.44 EUR (189 212 pips)
Brüt zarar:
-5 482.47 EUR (190 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (40.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
484.55 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
64.84%
Maks. mevduat yükü:
199.20%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
1 405 (42.23%)
Satış işlemleri:
1 922 (57.77%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.09 EUR
Ortalama kâr:
2.10 EUR
Ortalama zarar:
-6.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-3 081.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 081.35 EUR (22)
Aylık büyüme:
4.74%
Yıllık tahmin:
57.56%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 438.26 EUR
Maksimum:
3 114.29 EUR (74.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.54% (3 112.03 EUR)
Varlığa göre:
59.74% (2 880.75 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3238
GBPCAD 15
GBPJPY 11
USDCHF 8
CHFJPY 8
CADJPY 7
WS30 6
USDJPY 6
EURCHF 5
XAUUSD 4
AUDJPY 4
NZDJPY 4
NZDUSD 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
CADCHF 1
GBPAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.3K
GBPCAD 231
GBPJPY 64
USDCHF 138
CHFJPY 222
CADJPY 193
WS30 -37
USDJPY 116
EURCHF 86
XAUUSD -17
AUDJPY 69
NZDJPY 100
NZDUSD 77
EURNZD 46
GBPUSD -411
CADCHF 3
GBPAUD 32
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -15K
GBPCAD 4.5K
GBPJPY -479
USDCHF 1.9K
CHFJPY 4.5K
CADJPY 2.6K
WS30 -560
USDJPY 1.9K
EURCHF 399
XAUUSD -1.6K
AUDJPY 717
NZDJPY 744
NZDUSD 610
EURNZD 878
GBPUSD -2.5K
CADCHF 22
GBPAUD 240
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.14 EUR
En kötü işlem: -735 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +40.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 081.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.27 × 225
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 17
OrtegaCapital-Server
0.37 × 451
CFHMarkets-Live1
0.51 × 144
ICMarkets-Live06
0.52 × 345
RoboForex-ECN-2
0.56 × 114
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live20
0.60 × 15
TickmillUK-Live03
0.61 × 61
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
ICMarkets-Live09
0.63 × 221
AxiTrader-US07-Live
0.66 × 181
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
XM.COM-Real 7
0.69 × 100
ICMarkets-Live14
0.78 × 9
MYFX-US01-Live
0.78 × 113
193 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.27 19:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.03 06:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WorldTradingStars 7
Ayda 30 USD
-6%
0
0
USD
2K
EUR
63
97%
3 327
74%
65%
0.94
-0.09
EUR
65%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.