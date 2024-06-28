SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WorldTradingStars 7
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 7

Gonzalo Frias Villa
0 avis
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -6%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 327
Bénéfice trades:
2 469 (74.21%)
Perte trades:
858 (25.79%)
Meilleure transaction:
99.14 EUR
Pire transaction:
-734.56 EUR
Bénéfice brut:
5 184.44 EUR (189 212 pips)
Perte brute:
-5 482.47 EUR (190 914 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (40.07 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
484.55 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
64.84%
Charge de dépôt maximale:
199.20%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
1 405 (42.23%)
Courts trades:
1 922 (57.77%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.09 EUR
Bénéfice moyen:
2.10 EUR
Perte moyenne:
-6.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-3 081.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 081.35 EUR (22)
Croissance mensuelle:
6.42%
Prévision annuelle:
77.92%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 438.26 EUR
Maximal:
3 114.29 EUR (74.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.54% (3 112.03 EUR)
Par fonds propres:
59.74% (2 880.75 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3238
GBPCAD 15
GBPJPY 11
USDCHF 8
CHFJPY 8
CADJPY 7
WS30 6
USDJPY 6
EURCHF 5
XAUUSD 4
AUDJPY 4
NZDJPY 4
NZDUSD 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
CADCHF 1
GBPAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1.3K
GBPCAD 231
GBPJPY 64
USDCHF 138
CHFJPY 222
CADJPY 193
WS30 -37
USDJPY 116
EURCHF 86
XAUUSD -17
AUDJPY 69
NZDJPY 100
NZDUSD 77
EURNZD 46
GBPUSD -411
CADCHF 3
GBPAUD 32
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -15K
GBPCAD 4.5K
GBPJPY -479
USDCHF 1.9K
CHFJPY 4.5K
CADJPY 2.6K
WS30 -560
USDJPY 1.9K
EURCHF 399
XAUUSD -1.6K
AUDJPY 717
NZDJPY 744
NZDUSD 610
EURNZD 878
GBPUSD -2.5K
CADCHF 22
GBPAUD 240
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.14 EUR
Pire transaction: -735 EUR
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +40.07 EUR
Perte consécutive maximale: -3 081.35 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.27 × 225
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 17
OrtegaCapital-Server
0.37 × 451
CFHMarkets-Live1
0.51 × 144
ICMarkets-Live06
0.52 × 345
RoboForex-ECN-2
0.56 × 114
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live20
0.60 × 15
TickmillUK-Live03
0.61 × 61
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
ICMarkets-Live09
0.63 × 221
AxiTrader-US07-Live
0.66 × 181
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
XM.COM-Real 7
0.69 × 100
ICMarkets-Live14
0.78 × 9
MYFX-US01-Live
0.78 × 113
193 plus...
Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.03 06:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 04:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.