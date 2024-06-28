SegnaliSezioni
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 7

Gonzalo Frias Villa
0 recensioni
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -6%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 327
Profit Trade:
2 469 (74.21%)
Loss Trade:
858 (25.79%)
Best Trade:
99.14 EUR
Worst Trade:
-734.56 EUR
Profitto lordo:
5 184.44 EUR (189 212 pips)
Perdita lorda:
-5 482.47 EUR (190 914 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (40.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
484.55 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
64.84%
Massimo carico di deposito:
199.20%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
1 405 (42.23%)
Short Trade:
1 922 (57.77%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.09 EUR
Profitto medio:
2.10 EUR
Perdita media:
-6.39 EUR
Massime perdite consecutive:
22 (-3 081.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 081.35 EUR (22)
Crescita mensile:
6.42%
Previsione annuale:
77.92%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 438.26 EUR
Massimale:
3 114.29 EUR (74.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.54% (3 112.03 EUR)
Per equità:
59.74% (2 880.75 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3238
GBPCAD 15
GBPJPY 11
USDCHF 8
CHFJPY 8
CADJPY 7
WS30 6
USDJPY 6
EURCHF 5
XAUUSD 4
AUDJPY 4
NZDJPY 4
NZDUSD 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
CADCHF 1
GBPAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.3K
GBPCAD 231
GBPJPY 64
USDCHF 138
CHFJPY 222
CADJPY 193
WS30 -37
USDJPY 116
EURCHF 86
XAUUSD -17
AUDJPY 69
NZDJPY 100
NZDUSD 77
EURNZD 46
GBPUSD -411
CADCHF 3
GBPAUD 32
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -15K
GBPCAD 4.5K
GBPJPY -479
USDCHF 1.9K
CHFJPY 4.5K
CADJPY 2.6K
WS30 -560
USDJPY 1.9K
EURCHF 399
XAUUSD -1.6K
AUDJPY 717
NZDJPY 744
NZDUSD 610
EURNZD 878
GBPUSD -2.5K
CADCHF 22
GBPAUD 240
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.14 EUR
Worst Trade: -735 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +40.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 081.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.27 × 225
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 17
OrtegaCapital-Server
0.37 × 451
CFHMarkets-Live1
0.51 × 144
ICMarkets-Live06
0.52 × 345
RoboForex-ECN-2
0.56 × 114
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarketsSC-Live20
0.60 × 15
TickmillUK-Live03
0.61 × 61
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
ICMarkets-Live09
0.63 × 221
AxiTrader-US07-Live
0.66 × 181
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
XM.COM-Real 7
0.69 × 100
ICMarkets-Live14
0.78 × 9
MYFX-US01-Live
0.78 × 113
193 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.03 06:56
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 04:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
