SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ChangSheng
Jun Fan

ChangSheng

Jun Fan
0 inceleme
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -33%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
983
Kârla kapanan işlemler:
493 (50.15%)
Zararla kapanan işlemler:
490 (49.85%)
En iyi işlem:
108.57 USD
En kötü işlem:
-38.53 USD
Brüt kâr:
7 445.98 USD (141 673 pips)
Brüt zarar:
-7 897.18 USD (144 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (49.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
270.53 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
79.10%
Maks. mevduat yükü:
22.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
415 (42.22%)
Satış işlemleri:
568 (57.78%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
15.10 USD
Ortalama zarar:
-16.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-191.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.12 USD (9)
Aylık büyüme:
-4.02%
Yıllık tahmin:
-49.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
487.83 USD
Maksimum:
1 401.63 USD (92.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.56% (1 401.63 USD)
Varlığa göre:
4.10% (77.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 74
USDCHF 74
AUDCAD 73
CADCHF 70
GBPAUD 70
EURUSD 55
GBPNZD 55
AUDJPY 52
AUDNZD 50
EURJPY 45
EURCAD 43
EURGBP 41
EURCHF 40
EURAUD 39
NZDCHF 39
CADJPY 34
GBPCAD 32
GBPJPY 30
GBPCHF 29
GBPUSD 19
NZDJPY 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 106
USDCHF 379
AUDCAD 7
CADCHF -12
GBPAUD 41
EURUSD -265
GBPNZD 144
AUDJPY -66
AUDNZD -234
EURJPY 56
EURCAD -161
EURGBP 92
EURCHF 110
EURAUD -311
NZDCHF -133
CADJPY -46
GBPCAD -215
GBPJPY 173
GBPCHF 14
GBPUSD -124
NZDJPY -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 1.2K
USDCHF 5.2K
AUDCAD 688
CADCHF -862
GBPAUD 2K
EURUSD -4.7K
GBPNZD 3.6K
AUDJPY -1K
AUDNZD -2.7K
EURJPY 3.1K
EURCAD -2K
EURGBP 792
EURCHF 1.1K
EURAUD -7.7K
NZDCHF -1.2K
CADJPY -557
GBPCAD -3.7K
GBPJPY 7.0K
GBPCHF -617
GBPUSD -1.7K
NZDJPY -495
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.57 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +49.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
EBCGroup-Live
0.00 × 12
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Exness-Real14
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
FXCC1-Live
0.00 × 19
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 15
BCS-Real
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
533 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


İnceleme yok
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 00:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 343 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 10:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 11:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.31 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ChangSheng
Ayda 5000 USD
-33%
0
0
USD
917
USD
66
0%
983
50%
79%
0.94
-0.46
USD
62%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.