- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
983
Profit Trade:
493 (50.15%)
Loss Trade:
490 (49.85%)
Best Trade:
108.57 USD
Worst Trade:
-38.53 USD
Profitto lordo:
7 445.98 USD (141 673 pips)
Perdita lorda:
-7 897.18 USD (144 594 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (49.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
270.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
79.10%
Massimo carico di deposito:
22.46%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
415 (42.22%)
Short Trade:
568 (57.78%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
15.10 USD
Perdita media:
-16.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-191.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.12 USD (9)
Crescita mensile:
-4.02%
Previsione annuale:
-49.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
487.83 USD
Massimale:
1 401.63 USD (92.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.56% (1 401.63 USD)
Per equità:
4.10% (77.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|74
|USDCHF
|74
|AUDCAD
|73
|CADCHF
|70
|GBPAUD
|70
|EURUSD
|55
|GBPNZD
|55
|AUDJPY
|52
|AUDNZD
|50
|EURJPY
|45
|EURCAD
|43
|EURGBP
|41
|EURCHF
|40
|EURAUD
|39
|NZDCHF
|39
|CADJPY
|34
|GBPCAD
|32
|GBPJPY
|30
|GBPCHF
|29
|GBPUSD
|19
|NZDJPY
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|106
|USDCHF
|379
|AUDCAD
|7
|CADCHF
|-12
|GBPAUD
|41
|EURUSD
|-265
|GBPNZD
|144
|AUDJPY
|-66
|AUDNZD
|-234
|EURJPY
|56
|EURCAD
|-161
|EURGBP
|92
|EURCHF
|110
|EURAUD
|-311
|NZDCHF
|-133
|CADJPY
|-46
|GBPCAD
|-215
|GBPJPY
|173
|GBPCHF
|14
|GBPUSD
|-124
|NZDJPY
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|1.2K
|USDCHF
|5.2K
|AUDCAD
|688
|CADCHF
|-862
|GBPAUD
|2K
|EURUSD
|-4.7K
|GBPNZD
|3.6K
|AUDJPY
|-1K
|AUDNZD
|-2.7K
|EURJPY
|3.1K
|EURCAD
|-2K
|EURGBP
|792
|EURCHF
|1.1K
|EURAUD
|-7.7K
|NZDCHF
|-1.2K
|CADJPY
|-557
|GBPCAD
|-3.7K
|GBPJPY
|7.0K
|GBPCHF
|-617
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDJPY
|-495
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.57 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +49.42 USD
Massima perdita consecutiva: -191.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 69
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
BCS-Real
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
