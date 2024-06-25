SegnaliSezioni
Jun Fan

ChangSheng

Jun Fan
0 recensioni
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 -33%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
983
Profit Trade:
493 (50.15%)
Loss Trade:
490 (49.85%)
Best Trade:
108.57 USD
Worst Trade:
-38.53 USD
Profitto lordo:
7 445.98 USD (141 673 pips)
Perdita lorda:
-7 897.18 USD (144 594 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (49.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
270.53 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
79.10%
Massimo carico di deposito:
22.46%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
415 (42.22%)
Short Trade:
568 (57.78%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
15.10 USD
Perdita media:
-16.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-191.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.12 USD (9)
Crescita mensile:
-4.02%
Previsione annuale:
-49.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
487.83 USD
Massimale:
1 401.63 USD (92.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.56% (1 401.63 USD)
Per equità:
4.10% (77.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 74
USDCHF 74
AUDCAD 73
CADCHF 70
GBPAUD 70
EURUSD 55
GBPNZD 55
AUDJPY 52
AUDNZD 50
EURJPY 45
EURCAD 43
EURGBP 41
EURCHF 40
EURAUD 39
NZDCHF 39
CADJPY 34
GBPCAD 32
GBPJPY 30
GBPCHF 29
GBPUSD 19
NZDJPY 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 106
USDCHF 379
AUDCAD 7
CADCHF -12
GBPAUD 41
EURUSD -265
GBPNZD 144
AUDJPY -66
AUDNZD -234
EURJPY 56
EURCAD -161
EURGBP 92
EURCHF 110
EURAUD -311
NZDCHF -133
CADJPY -46
GBPCAD -215
GBPJPY 173
GBPCHF 14
GBPUSD -124
NZDJPY -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 1.2K
USDCHF 5.2K
AUDCAD 688
CADCHF -862
GBPAUD 2K
EURUSD -4.7K
GBPNZD 3.6K
AUDJPY -1K
AUDNZD -2.7K
EURJPY 3.1K
EURCAD -2K
EURGBP 792
EURCHF 1.1K
EURAUD -7.7K
NZDCHF -1.2K
CADJPY -557
GBPCAD -3.7K
GBPJPY 7.0K
GBPCHF -617
GBPUSD -1.7K
NZDJPY -495
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.57 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +49.42 USD
Massima perdita consecutiva: -191.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
EBCGroup-Live
0.00 × 12
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Exness-Real14
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 69
FXCC1-Live
0.00 × 19
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 15
BCS-Real
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
533 più
Non ci sono recensioni
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 00:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 347 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 343 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 04:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 10:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 11:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 313 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 18:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.04.08 09:30
No swaps are charged
2025.03.31 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
2025.02.25 09:16
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ChangSheng
5000USD al mese
-33%
0
0
USD
917
USD
66
0%
983
50%
79%
0.94
-0.46
USD
62%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.