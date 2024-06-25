Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live07 0.00 × 5 FTMO-Server3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 VantageInternational-Live 16 0.00 × 7 Axi-US12-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 8 EBCGroup-Live 0.00 × 12 LQDLLC-Live01 0.00 × 50 Exness-Real14 0.00 × 1 Activtrades-2 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 8 OANDA-v20 Live 0.00 × 7 ICMarkets-Live02 0.00 × 69 FXCC1-Live 0.00 × 19 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 2 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 NgelPartners-Live 0.00 × 2 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 AAFX-Real 0.00 × 4 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 Activtrades-5 0.00 × 15 BCS-Real 0.00 × 6 AltairInc-Live 0.00 × 1 533 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou