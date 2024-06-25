SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / System_25624v1
Yauheni Korsun

System_25624v1

Yauheni Korsun
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 96%
FTMBrokersLLC-Real
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
289
Kârla kapanan işlemler:
254 (87.88%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (12.11%)
En iyi işlem:
21.65 USD
En kötü işlem:
-56.23 USD
Brüt kâr:
614.01 USD (89 927 pips)
Brüt zarar:
-182.55 USD (14 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (126.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.84 USD (59)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
95.37%
Maks. mevduat yükü:
39.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
206 (71.28%)
Satış işlemleri:
83 (28.72%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-5.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-15.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.43 USD (2)
Aylık büyüme:
8.50%
Yıllık tahmin:
103.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
109.13 USD (16.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.87% (109.13 USD)
Varlığa göre:
53.23% (370.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD_e 157
USDCAD_e 42
AUDCAD_e 28
#MVideo 12
ADAUSD 10
EOSUSD 10
LTCUSD 8
#Gazprom 6
#Novatek 5
#VTB 4
#Magnit 3
#MTS 2
EURUSD_e 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD_e 292
USDCAD_e 25
AUDCAD_e 92
#MVideo -102
ADAUSD 13
EOSUSD 0
LTCUSD 16
#Gazprom 36
#Novatek 26
#VTB -2
#Magnit 3
#MTS 6
EURUSD_e 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD_e 32K
USDCAD_e 5K
AUDCAD_e 9.5K
#MVideo -9.1K
ADAUSD 15K
EOSUSD 11K
LTCUSD 1.7K
#Gazprom 3.5K
#Novatek 2.5K
#VTB -154
#Magnit 3.5K
#MTS 640
EURUSD_e 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.65 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +126.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMBrokersLLC-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 18:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
System_25624v1
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
866
USD
66
0%
289
87%
95%
3.36
1.49
USD
53%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.