Yauheni Korsun

System_25624v1

Yauheni Korsun
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 96%
FTMBrokersLLC-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
289
Bénéfice trades:
254 (87.88%)
Perte trades:
35 (12.11%)
Meilleure transaction:
21.65 USD
Pire transaction:
-56.23 USD
Bénéfice brut:
614.01 USD (89 927 pips)
Perte brute:
-182.55 USD (14 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (126.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
126.84 USD (59)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
95.37%
Charge de dépôt maximale:
39.49%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
3.95
Longs trades:
206 (71.28%)
Courts trades:
83 (28.72%)
Facteur de profit:
3.36
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
2.42 USD
Perte moyenne:
-5.22 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-15.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.43 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.50%
Prévision annuelle:
103.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
109.13 USD (16.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.87% (109.13 USD)
Par fonds propres:
53.23% (370.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD_e 157
USDCAD_e 42
AUDCAD_e 28
#MVideo 12
ADAUSD 10
EOSUSD 10
LTCUSD 8
#Gazprom 6
#Novatek 5
#VTB 4
#Magnit 3
#MTS 2
EURUSD_e 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD_e 292
USDCAD_e 25
AUDCAD_e 92
#MVideo -102
ADAUSD 13
EOSUSD 0
LTCUSD 16
#Gazprom 36
#Novatek 26
#VTB -2
#Magnit 3
#MTS 6
EURUSD_e 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD_e 32K
USDCAD_e 5K
AUDCAD_e 9.5K
#MVideo -9.1K
ADAUSD 15K
EOSUSD 11K
LTCUSD 1.7K
#Gazprom 3.5K
#Novatek 2.5K
#VTB -154
#Magnit 3.5K
#MTS 640
EURUSD_e 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.65 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 59
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +126.84 USD
Perte consécutive maximale: -15.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMBrokersLLC-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 18:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
