SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / System_25624v1
Yauheni Korsun

System_25624v1

Yauheni Korsun
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 96%
FTMBrokersLLC-Real
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
289
Profit Trade:
254 (87.88%)
Loss Trade:
35 (12.11%)
Best Trade:
21.65 USD
Worst Trade:
-56.23 USD
Profitto lordo:
614.01 USD (89 927 pips)
Perdita lorda:
-182.55 USD (14 945 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (126.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.84 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
95.37%
Massimo carico di deposito:
39.49%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
206 (71.28%)
Short Trade:
83 (28.72%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-5.22 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-15.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.43 USD (2)
Crescita mensile:
8.50%
Previsione annuale:
103.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
109.13 USD (16.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.87% (109.13 USD)
Per equità:
53.23% (370.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD_e 157
USDCAD_e 42
AUDCAD_e 28
#MVideo 12
ADAUSD 10
EOSUSD 10
LTCUSD 8
#Gazprom 6
#Novatek 5
#VTB 4
#Magnit 3
#MTS 2
EURUSD_e 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD_e 292
USDCAD_e 25
AUDCAD_e 92
#MVideo -102
ADAUSD 13
EOSUSD 0
LTCUSD 16
#Gazprom 36
#Novatek 26
#VTB -2
#Magnit 3
#MTS 6
EURUSD_e 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD_e 32K
USDCAD_e 5K
AUDCAD_e 9.5K
#MVideo -9.1K
ADAUSD 15K
EOSUSD 11K
LTCUSD 1.7K
#Gazprom 3.5K
#Novatek 2.5K
#VTB -154
#Magnit 3.5K
#MTS 640
EURUSD_e 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.65 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +126.84 USD
Massima perdita consecutiva: -15.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMBrokersLLC-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 15:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 18:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 18:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
System_25624v1
30USD al mese
96%
0
0
USD
866
USD
66
0%
289
87%
95%
3.36
1.49
USD
53%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.