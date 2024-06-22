SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / World forex
Salavat Yulamanov

World forex

Salavat Yulamanov
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 86%
Exispro-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 002
Kârla kapanan işlemler:
1 335 (66.68%)
Zararla kapanan işlemler:
667 (33.32%)
En iyi işlem:
108.22 USD
En kötü işlem:
-315.62 USD
Brüt kâr:
10 432.54 USD (683 188 pips)
Brüt zarar:
-5 978.11 USD (1 054 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (195.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
397.26 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
96.96%
Maks. mevduat yükü:
49.59%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.79
Alış işlemleri:
832 (41.56%)
Satış işlemleri:
1 170 (58.44%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
7.81 USD
Ortalama zarar:
-8.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-0.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-500.37 USD (3)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
29.65%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.67 USD
Maksimum:
506.94 USD (5.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.42% (500.37 USD)
Varlığa göre:
70.58% (6 960.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_i 606
AUDCAD_i 460
NZDCAD_i 205
AUDNZD_i 160
EURGBP_i 154
AUDUSD_i 100
GBPUSD_i 99
GBPCAD_i 92
USDCAD_i 74
NZDUSD_i 25
EURUSD_i 20
EURCAD_i 6
USDJPY_i 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_i 10
AUDCAD_i 1.4K
NZDCAD_i 649
AUDNZD_i 342
EURGBP_i 695
AUDUSD_i 331
GBPUSD_i 317
GBPCAD_i -17
USDCAD_i 302
NZDUSD_i 34
EURUSD_i 287
EURCAD_i 49
USDJPY_i 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_i -469K
AUDCAD_i 34K
NZDCAD_i 15K
AUDNZD_i 13K
EURGBP_i 16K
AUDUSD_i 10K
GBPUSD_i 1.9K
GBPCAD_i -483
USDCAD_i 5.6K
NZDUSD_i -941
EURUSD_i 2.8K
EURCAD_i 895
USDJPY_i 138
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.22 USD
En kötü işlem: -316 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +195.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 08:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 08:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 21:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 12:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol