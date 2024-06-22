- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 002
Kârla kapanan işlemler:
1 335 (66.68%)
Zararla kapanan işlemler:
667 (33.32%)
En iyi işlem:
108.22 USD
En kötü işlem:
-315.62 USD
Brüt kâr:
10 432.54 USD (683 188 pips)
Brüt zarar:
-5 978.11 USD (1 054 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (195.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
397.26 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
96.96%
Maks. mevduat yükü:
49.59%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.79
Alış işlemleri:
832 (41.56%)
Satış işlemleri:
1 170 (58.44%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
7.81 USD
Ortalama zarar:
-8.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-0.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-500.37 USD (3)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
29.65%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.67 USD
Maksimum:
506.94 USD (5.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.42% (500.37 USD)
Varlığa göre:
70.58% (6 960.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|606
|AUDCAD_i
|460
|NZDCAD_i
|205
|AUDNZD_i
|160
|EURGBP_i
|154
|AUDUSD_i
|100
|GBPUSD_i
|99
|GBPCAD_i
|92
|USDCAD_i
|74
|NZDUSD_i
|25
|EURUSD_i
|20
|EURCAD_i
|6
|USDJPY_i
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_i
|10
|AUDCAD_i
|1.4K
|NZDCAD_i
|649
|AUDNZD_i
|342
|EURGBP_i
|695
|AUDUSD_i
|331
|GBPUSD_i
|317
|GBPCAD_i
|-17
|USDCAD_i
|302
|NZDUSD_i
|34
|EURUSD_i
|287
|EURCAD_i
|49
|USDJPY_i
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_i
|-469K
|AUDCAD_i
|34K
|NZDCAD_i
|15K
|AUDNZD_i
|13K
|EURGBP_i
|16K
|AUDUSD_i
|10K
|GBPUSD_i
|1.9K
|GBPCAD_i
|-483
|USDCAD_i
|5.6K
|NZDUSD_i
|-941
|EURUSD_i
|2.8K
|EURCAD_i
|895
|USDJPY_i
|138
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.22 USD
En kötü işlem: -316 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +195.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok