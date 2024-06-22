- Crescita
Trade:
2 002
Profit Trade:
1 335 (66.68%)
Loss Trade:
667 (33.32%)
Best Trade:
108.22 USD
Worst Trade:
-315.62 USD
Profitto lordo:
10 432.54 USD (683 188 pips)
Perdita lorda:
-5 978.11 USD (1 054 651 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (195.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
397.26 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
96.96%
Massimo carico di deposito:
49.59%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.79
Long Trade:
832 (41.56%)
Short Trade:
1 170 (58.44%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
7.81 USD
Perdita media:
-8.96 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-0.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-500.37 USD (3)
Crescita mensile:
2.59%
Previsione annuale:
33.91%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.67 USD
Massimale:
506.94 USD (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.42% (500.37 USD)
Per equità:
70.58% (6 960.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|606
|AUDCAD_i
|460
|NZDCAD_i
|205
|AUDNZD_i
|160
|EURGBP_i
|154
|AUDUSD_i
|100
|GBPUSD_i
|99
|GBPCAD_i
|92
|USDCAD_i
|74
|NZDUSD_i
|25
|EURUSD_i
|20
|EURCAD_i
|6
|USDJPY_i
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_i
|10
|AUDCAD_i
|1.4K
|NZDCAD_i
|649
|AUDNZD_i
|342
|EURGBP_i
|695
|AUDUSD_i
|331
|GBPUSD_i
|317
|GBPCAD_i
|-17
|USDCAD_i
|302
|NZDUSD_i
|34
|EURUSD_i
|287
|EURCAD_i
|49
|USDJPY_i
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_i
|-469K
|AUDCAD_i
|34K
|NZDCAD_i
|15K
|AUDNZD_i
|13K
|EURGBP_i
|16K
|AUDUSD_i
|10K
|GBPUSD_i
|1.9K
|GBPCAD_i
|-483
|USDCAD_i
|5.6K
|NZDUSD_i
|-941
|EURUSD_i
|2.8K
|EURCAD_i
|895
|USDJPY_i
|138
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.22 USD
Worst Trade: -316 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +195.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni