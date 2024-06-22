SegnaliSezioni
Salavat Yulamanov

World forex

Salavat Yulamanov
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 86%
Exispro-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 002
Profit Trade:
1 335 (66.68%)
Loss Trade:
667 (33.32%)
Best Trade:
108.22 USD
Worst Trade:
-315.62 USD
Profitto lordo:
10 432.54 USD (683 188 pips)
Perdita lorda:
-5 978.11 USD (1 054 651 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (195.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
397.26 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
96.96%
Massimo carico di deposito:
49.59%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.79
Long Trade:
832 (41.56%)
Short Trade:
1 170 (58.44%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
7.81 USD
Perdita media:
-8.96 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-0.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-500.37 USD (3)
Crescita mensile:
2.59%
Previsione annuale:
33.91%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.67 USD
Massimale:
506.94 USD (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.42% (500.37 USD)
Per equità:
70.58% (6 960.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_i 606
AUDCAD_i 460
NZDCAD_i 205
AUDNZD_i 160
EURGBP_i 154
AUDUSD_i 100
GBPUSD_i 99
GBPCAD_i 92
USDCAD_i 74
NZDUSD_i 25
EURUSD_i 20
EURCAD_i 6
USDJPY_i 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_i 10
AUDCAD_i 1.4K
NZDCAD_i 649
AUDNZD_i 342
EURGBP_i 695
AUDUSD_i 331
GBPUSD_i 317
GBPCAD_i -17
USDCAD_i 302
NZDUSD_i 34
EURUSD_i 287
EURCAD_i 49
USDJPY_i 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_i -469K
AUDCAD_i 34K
NZDCAD_i 15K
AUDNZD_i 13K
EURGBP_i 16K
AUDUSD_i 10K
GBPUSD_i 1.9K
GBPCAD_i -483
USDCAD_i 5.6K
NZDUSD_i -941
EURUSD_i 2.8K
EURCAD_i 895
USDJPY_i 138
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.22 USD
Worst Trade: -316 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +195.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.01 12:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 08:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 08:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 21:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 12:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
