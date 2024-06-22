SignauxSections
World forex
Salavat Yulamanov

World forex

Salavat Yulamanov
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 86%
Exispro-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 002
Bénéfice trades:
1 335 (66.68%)
Perte trades:
667 (33.32%)
Meilleure transaction:
108.22 USD
Pire transaction:
-315.62 USD
Bénéfice brut:
10 432.54 USD (683 188 pips)
Perte brute:
-5 978.11 USD (1 054 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (195.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
397.26 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
96.96%
Charge de dépôt maximale:
49.59%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.79
Longs trades:
832 (41.56%)
Courts trades:
1 170 (58.44%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
2.22 USD
Bénéfice moyen:
7.81 USD
Perte moyenne:
-8.96 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-0.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-500.37 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.78%
Prévision annuelle:
33.91%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64.67 USD
Maximal:
506.94 USD (5.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.42% (500.37 USD)
Par fonds propres:
70.58% (6 960.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_i 606
AUDCAD_i 460
NZDCAD_i 205
AUDNZD_i 160
EURGBP_i 154
AUDUSD_i 100
GBPUSD_i 99
GBPCAD_i 92
USDCAD_i 74
NZDUSD_i 25
EURUSD_i 20
EURCAD_i 6
USDJPY_i 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_i 10
AUDCAD_i 1.4K
NZDCAD_i 649
AUDNZD_i 342
EURGBP_i 695
AUDUSD_i 331
GBPUSD_i 317
GBPCAD_i -17
USDCAD_i 302
NZDUSD_i 34
EURUSD_i 287
EURCAD_i 49
USDJPY_i 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_i -469K
AUDCAD_i 34K
NZDCAD_i 15K
AUDNZD_i 13K
EURGBP_i 16K
AUDUSD_i 10K
GBPUSD_i 1.9K
GBPCAD_i -483
USDCAD_i 5.6K
NZDUSD_i -941
EURUSD_i 2.8K
EURCAD_i 895
USDJPY_i 138
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.22 USD
Pire transaction: -316 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +195.85 USD
Perte consécutive maximale: -0.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.01 12:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 08:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 08:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 21:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 15:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 12:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
