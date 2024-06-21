SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PureSignals FX
Joshua Ryan Nair

PureSignals FX

Joshua Ryan Nair
0 inceleme
Güvenilirlik
270 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 658%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20 429
Kârla kapanan işlemler:
14 383 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
6 046 (29.60%)
En iyi işlem:
11 657.05 SGD
En kötü işlem:
-5 673.78 SGD
Brüt kâr:
486 472.66 SGD (1 120 992 pips)
Brüt zarar:
-232 269.28 SGD (827 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (2 193.13 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
99 816.60 SGD (18)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.95%
Maks. mevduat yükü:
33.66%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
22.47
Alış işlemleri:
11 537 (56.47%)
Satış işlemleri:
8 892 (43.53%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
12.44 SGD
Ortalama kâr:
33.82 SGD
Ortalama zarar:
-38.42 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-2 298.10 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 311.39 SGD (4)
Aylık büyüme:
4.85%
Yıllık tahmin:
58.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 SGD
Maksimum:
11 311.39 SGD (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.11% (9 919.94 SGD)
Varlığa göre:
29.82% (4 318.45 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 14887
GBPUSD 2739
GBPCAD 985
AUDCAD 449
USDCAD 373
AUDUSD 359
XAUUSD 263
USDCHF 170
EURCAD 48
AUDNZD 44
USDJPY 26
EURGBP 25
SUMMARY 18
GBPCHF 18
NZDUSD 16
NZDCAD 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 43K
GBPUSD 22K
GBPCAD 28K
AUDCAD 31K
USDCAD 1.5K
AUDUSD 629
XAUUSD -6.5K
USDCHF 699
EURCAD 74
AUDNZD 43
USDJPY 55
EURGBP 52
SUMMARY 78K
GBPCHF 35
NZDUSD -147
NZDCAD 22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 112K
GBPUSD 65K
GBPCAD 44K
AUDCAD 23K
USDCAD 25K
AUDUSD 13K
XAUUSD -1.6K
USDCHF 9.1K
EURCAD 1.2K
AUDNZD 2.2K
USDJPY 2.9K
EURGBP 393
SUMMARY 0
GBPCHF 1.4K
NZDUSD -2K
NZDCAD 558
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 657.05 SGD
En kötü işlem: -5 674 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 193.13 SGD
Maksimum ardışık zarar: -2 298.10 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 144
ICMarketsSC-Live27
0.55 × 303
VantageFXInternational-Live 6
0.56 × 9
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1684
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.74 × 134
ICMarkets-Live16
0.84 × 157
ICMarkets-Live12
0.87 × 86
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
ICMarkets-Live14
0.94 × 110
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 131
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20601
ICMarketsSC-Live06
1.10 × 2534
194 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
My aim is preservation of CAPITAL first before greedy and risky profits.

Features of trading such as:

1. Cross strategy and cross chart take profit

2. More charts traded with smaller lot sizes meaning less deposit load

3. Hard stop loss across all charts at 30% equity drawdown.

The signals can make about 3% to 6% or more profit every single month.

Averages into losing trades to make them winners.
(Using grid and semi-martingale)

Therefore please be mindful of risk management. Always stick to these parameters for best results:

Leverage 1:500
ECN Low Spread Brokers
Minimum Balance $3000/- USD (For example, if base currency is Canadian then you will need $4000/- CAD) Lower min balance may incur higher risk

Trading Grid, Semi-Martingale on AUDCAD (not everyday)
Trading Grid on GBPCAD (not everyday)

Scalping Grid, Semi-Martingale trades on EUR/USD and GBP/USD (Trend scalpers, almost everyday)

Trades on all Major Forex Pairs using a flexi grid, semi-martingale trend trade system. (Trend trading system, trades rarely only if trade signals are strong)
İnceleme yok
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 03:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 20:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 18:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 06:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 02:03
80% of growth achieved within 49 days. This comprises 2.84% of days out of 1727 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 02:03
A large drawdown may occur on the account again
2024.08.01 10:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.30 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.24 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.23 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PureSignals FX
Ayda 30 USD
658%
0
0
USD
4.9K
SGD
270
99%
20 429
70%
74%
2.09
12.44
SGD
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.