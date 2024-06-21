- Büyüme
İşlemler:
20 429
Kârla kapanan işlemler:
14 383 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
6 046 (29.60%)
En iyi işlem:
11 657.05 SGD
En kötü işlem:
-5 673.78 SGD
Brüt kâr:
486 472.66 SGD (1 120 992 pips)
Brüt zarar:
-232 269.28 SGD (827 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (2 193.13 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
99 816.60 SGD (18)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
73.95%
Maks. mevduat yükü:
33.66%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
22.47
Alış işlemleri:
11 537 (56.47%)
Satış işlemleri:
8 892 (43.53%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
12.44 SGD
Ortalama kâr:
33.82 SGD
Ortalama zarar:
-38.42 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-2 298.10 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 311.39 SGD (4)
Aylık büyüme:
4.85%
Yıllık tahmin:
58.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 SGD
Maksimum:
11 311.39 SGD (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.11% (9 919.94 SGD)
Varlığa göre:
29.82% (4 318.45 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14887
|GBPUSD
|2739
|GBPCAD
|985
|AUDCAD
|449
|USDCAD
|373
|AUDUSD
|359
|XAUUSD
|263
|USDCHF
|170
|EURCAD
|48
|AUDNZD
|44
|USDJPY
|26
|EURGBP
|25
|SUMMARY
|18
|GBPCHF
|18
|NZDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|43K
|GBPUSD
|22K
|GBPCAD
|28K
|AUDCAD
|31K
|USDCAD
|1.5K
|AUDUSD
|629
|XAUUSD
|-6.5K
|USDCHF
|699
|EURCAD
|74
|AUDNZD
|43
|USDJPY
|55
|EURGBP
|52
|SUMMARY
|78K
|GBPCHF
|35
|NZDUSD
|-147
|NZDCAD
|22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|112K
|GBPUSD
|65K
|GBPCAD
|44K
|AUDCAD
|23K
|USDCAD
|25K
|AUDUSD
|13K
|XAUUSD
|-1.6K
|USDCHF
|9.1K
|EURCAD
|1.2K
|AUDNZD
|2.2K
|USDJPY
|2.9K
|EURGBP
|393
|SUMMARY
|0
|GBPCHF
|1.4K
|NZDUSD
|-2K
|NZDCAD
|558
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 657.05 SGD
En kötü işlem: -5 674 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 193.13 SGD
Maksimum ardışık zarar: -2 298.10 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 144
|
ICMarketsSC-Live27
|0.55 × 303
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.56 × 9
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.63 × 1684
|
ICMarketsEU-Live17
|0.74 × 133
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.74 × 134
|
ICMarkets-Live16
|0.84 × 157
|
ICMarkets-Live12
|0.87 × 86
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.88 × 366
|
ICMarkets-Live14
|0.94 × 110
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 131
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20601
|
ICMarketsSC-Live06
|1.10 × 2534
My aim is preservation of CAPITAL first before greedy and risky profits.
Features of trading such as:
1. Cross strategy and cross chart take profit
2. More charts traded with smaller lot sizes meaning less deposit load
3. Hard stop loss across all charts at 30% equity drawdown.
The signals can make about 3% to 6% or more profit every single month.
Averages into losing trades to make them winners.
(Using grid and semi-martingale)
Therefore please be mindful of risk management. Always stick to these parameters for best results:
Leverage 1:500
ECN Low Spread Brokers
Minimum Balance $3000/- USD (For example, if base currency is Canadian then you will need $4000/- CAD) Lower min balance may incur higher risk
Trading Grid, Semi-Martingale on AUDCAD (not everyday)
Trading Grid on GBPCAD (not everyday)
Scalping Grid, Semi-Martingale trades on EUR/USD and GBP/USD (Trend scalpers, almost everyday)
Trades on all Major Forex Pairs using a flexi grid, semi-martingale trend trade system. (Trend trading system, trades rarely only if trade signals are strong)
Features of trading such as:
1. Cross strategy and cross chart take profit
2. More charts traded with smaller lot sizes meaning less deposit load
3. Hard stop loss across all charts at 30% equity drawdown.
The signals can make about 3% to 6% or more profit every single month.
Averages into losing trades to make them winners.
(Using grid and semi-martingale)
Therefore please be mindful of risk management. Always stick to these parameters for best results:
Leverage 1:500
ECN Low Spread Brokers
Minimum Balance $3000/- USD (For example, if base currency is Canadian then you will need $4000/- CAD) Lower min balance may incur higher risk
Trading Grid, Semi-Martingale on AUDCAD (not everyday)
Trading Grid on GBPCAD (not everyday)
Scalping Grid, Semi-Martingale trades on EUR/USD and GBP/USD (Trend scalpers, almost everyday)
Trades on all Major Forex Pairs using a flexi grid, semi-martingale trend trade system. (Trend trading system, trades rarely only if trade signals are strong)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
658%
0
0
USD
USD
4.9K
SGD
SGD
270
99%
20 429
70%
74%
2.09
12.44
SGD
SGD
64%
1:500