Chirita Florin

Cutare yk

Chirita Florin
0 inceleme
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -70%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 348
Kârla kapanan işlemler:
2 386 (71.26%)
Zararla kapanan işlemler:
962 (28.73%)
En iyi işlem:
593.78 EUR
En kötü işlem:
-5 338.85 EUR
Brüt kâr:
27 114.46 EUR (519 616 pips)
Brüt zarar:
-33 850.72 EUR (615 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (34.19 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
882.82 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
62.95%
Maks. mevduat yükü:
198.67%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
1 644 (49.10%)
Satış işlemleri:
1 704 (50.90%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-2.01 EUR
Ortalama kâr:
11.36 EUR
Ortalama zarar:
-35.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-83.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9 401.13 EUR (2)
Aylık büyüme:
-69.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 926.96 EUR
Maksimum:
9 732.04 EUR (115.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.88% (9 732.04 EUR)
Varlığa göre:
77.98% (10 207.42 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1795
GBPUSD 1311
USDJPY 132
GOLD 109
[SP500] 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.8K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 3.2K
GOLD -18K
[SP500] 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.7K
GBPUSD 23K
USDJPY 16K
GOLD -136K
[SP500] -106
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +593.78 EUR
En kötü işlem: -5 339 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34.19 EUR
Maksimum ardışık zarar: -83.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.29 × 31
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
İnceleme yok
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
