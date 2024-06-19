SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Cutare yk
Chirita Florin

Cutare yk

Chirita Florin
0 avis
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 -70%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 348
Bénéfice trades:
2 386 (71.26%)
Perte trades:
962 (28.73%)
Meilleure transaction:
593.78 EUR
Pire transaction:
-5 338.85 EUR
Bénéfice brut:
27 114.46 EUR (519 616 pips)
Perte brute:
-33 850.72 EUR (615 833 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (34.19 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
882.82 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
62.95%
Charge de dépôt maximale:
198.67%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.69
Longs trades:
1 644 (49.10%)
Courts trades:
1 704 (50.90%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-2.01 EUR
Bénéfice moyen:
11.36 EUR
Perte moyenne:
-35.19 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-83.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-9 401.13 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-69.09%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 926.96 EUR
Maximal:
9 732.04 EUR (115.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.88% (9 732.04 EUR)
Par fonds propres:
77.98% (10 207.42 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1795
GBPUSD 1311
USDJPY 132
GOLD 109
[SP500] 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 4.8K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 3.2K
GOLD -18K
[SP500] 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.7K
GBPUSD 23K
USDJPY 16K
GOLD -136K
[SP500] -106
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +593.78 EUR
Pire transaction: -5 339 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +34.19 EUR
Perte consécutive maximale: -83.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.29 × 31
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cutare yk
50 USD par mois
-70%
0
0
USD
3.9K
EUR
94
74%
3 348
71%
63%
0.80
-2.01
EUR
80%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.