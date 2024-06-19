- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 348
Profit Trade:
2 386 (71.26%)
Loss Trade:
962 (28.73%)
Best Trade:
593.78 EUR
Worst Trade:
-5 338.85 EUR
Profitto lordo:
27 114.46 EUR (519 616 pips)
Perdita lorda:
-33 850.72 EUR (615 833 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (34.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
882.82 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
62.95%
Massimo carico di deposito:
198.67%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
1 644 (49.10%)
Short Trade:
1 704 (50.90%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-2.01 EUR
Profitto medio:
11.36 EUR
Perdita media:
-35.19 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-83.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9 401.13 EUR (2)
Crescita mensile:
-69.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 926.96 EUR
Massimale:
9 732.04 EUR (115.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.88% (9 732.04 EUR)
Per equità:
77.98% (10 207.42 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1795
|GBPUSD
|1311
|USDJPY
|132
|GOLD
|109
|[SP500]
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4.8K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|3.2K
|GOLD
|-18K
|[SP500]
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.7K
|GBPUSD
|23K
|USDJPY
|16K
|GOLD
|-136K
|[SP500]
|-106
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +593.78 EUR
Worst Trade: -5 339 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -83.23 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 31
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
3.9K
EUR
EUR
94
74%
3 348
71%
63%
0.80
-2.01
EUR
EUR
80%
1:30