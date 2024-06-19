SegnaliSezioni
Chirita Florin

Cutare yk

Chirita Florin
0 recensioni
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 -70%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 348
Profit Trade:
2 386 (71.26%)
Loss Trade:
962 (28.73%)
Best Trade:
593.78 EUR
Worst Trade:
-5 338.85 EUR
Profitto lordo:
27 114.46 EUR (519 616 pips)
Perdita lorda:
-33 850.72 EUR (615 833 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (34.19 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
882.82 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
62.95%
Massimo carico di deposito:
198.67%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
1 644 (49.10%)
Short Trade:
1 704 (50.90%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-2.01 EUR
Profitto medio:
11.36 EUR
Perdita media:
-35.19 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-83.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9 401.13 EUR (2)
Crescita mensile:
-69.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 926.96 EUR
Massimale:
9 732.04 EUR (115.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.88% (9 732.04 EUR)
Per equità:
77.98% (10 207.42 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1795
GBPUSD 1311
USDJPY 132
GOLD 109
[SP500] 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4.8K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 3.2K
GOLD -18K
[SP500] 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.7K
GBPUSD 23K
USDJPY 16K
GOLD -136K
[SP500] -106
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +593.78 EUR
Worst Trade: -5 339 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.19 EUR
Massima perdita consecutiva: -83.23 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.29 × 31
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
2025.09.24 11:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 647 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
