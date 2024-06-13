SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_W RLKS_8YR_M1 TMGM799
Yui Ming Wan

STEVE_W RLKS_8YR_M1 TMGM799

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 69%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 749
Kârla kapanan işlemler:
2 916 (77.78%)
Zararla kapanan işlemler:
833 (22.22%)
En iyi işlem:
2 401.91 USD
En kötü işlem:
-473.88 USD
Brüt kâr:
36 650.92 USD (822 562 pips)
Brüt zarar:
-23 795.60 USD (808 862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (49.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 461.06 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.19
Alış işlemleri:
1 904 (50.79%)
Satış işlemleri:
1 845 (49.21%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
3.43 USD
Ortalama kâr:
12.57 USD
Ortalama zarar:
-28.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 400.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 400.01 USD (8)
Aylık büyüme:
1.77%
Yıllık tahmin:
21.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 474.99 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.18% (2 452.87 USD)
Varlığa göre:
75.25% (15 343.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1027
EURJPY 433
AUDCAD 403
GBPNZD 383
NZDUSD 334
USDSGD 287
AUDSGD 208
AUDUSD 159
AUDCHF 157
EURUSD 120
EURCHF 64
CHFJPY 53
AUDJPY 48
USDCAD 44
CADCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.5K
EURJPY 233
AUDCAD 1.5K
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 400
USDSGD 1.9K
AUDSGD 191
AUDUSD 2.1K
AUDCHF 1.2K
EURUSD 728
EURCHF 569
CHFJPY 469
AUDJPY 719
USDCAD -610
CADCHF 170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -35K
EURJPY 6K
AUDCAD 41K
GBPNZD -18K
NZDUSD -6.2K
USDSGD 14K
AUDSGD 14K
AUDUSD 19K
AUDCHF -4.1K
EURUSD 17K
EURCHF 16K
CHFJPY 5.6K
AUDJPY -41K
USDCAD -22K
CADCHF 9.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 401.91 USD
En kötü işlem: -474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +49.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 400.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.22 21:59
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 21:52
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 05:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
