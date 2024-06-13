SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STEVE_W RLKS_8YR_M1 TMGM799
Yui Ming Wan

STEVE_W RLKS_8YR_M1 TMGM799

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 69%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 749
Profit Trade:
2 916 (77.78%)
Loss Trade:
833 (22.22%)
Best Trade:
2 401.91 USD
Worst Trade:
-473.88 USD
Profitto lordo:
36 650.92 USD (822 562 pips)
Perdita lorda:
-23 795.60 USD (808 862 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (49.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 461.06 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.96%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.19
Long Trade:
1 904 (50.79%)
Short Trade:
1 845 (49.21%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
12.57 USD
Perdita media:
-28.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 400.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 400.01 USD (8)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
26.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 474.99 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.18% (2 452.87 USD)
Per equità:
75.25% (15 343.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1027
EURJPY 433
AUDCAD 403
GBPNZD 383
NZDUSD 334
USDSGD 287
AUDSGD 208
AUDUSD 159
AUDCHF 157
EURUSD 120
EURCHF 64
CHFJPY 53
AUDJPY 48
USDCAD 44
CADCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.5K
EURJPY 233
AUDCAD 1.5K
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 400
USDSGD 1.9K
AUDSGD 191
AUDUSD 2.1K
AUDCHF 1.2K
EURUSD 728
EURCHF 569
CHFJPY 469
AUDJPY 719
USDCAD -610
CADCHF 170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -35K
EURJPY 6K
AUDCAD 41K
GBPNZD -18K
NZDUSD -6.2K
USDSGD 14K
AUDSGD 14K
AUDUSD 19K
AUDCHF -4.1K
EURUSD 17K
EURCHF 16K
CHFJPY 5.6K
AUDJPY -41K
USDCAD -22K
CADCHF 9.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 401.91 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +49.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2 400.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
1.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.22 21:59
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 21:52
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 05:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.