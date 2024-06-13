- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 749
Profit Trade:
2 916 (77.78%)
Loss Trade:
833 (22.22%)
Best Trade:
2 401.91 USD
Worst Trade:
-473.88 USD
Profitto lordo:
36 650.92 USD (822 562 pips)
Perdita lorda:
-23 795.60 USD (808 862 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (49.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 461.06 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
22.96%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.19
Long Trade:
1 904 (50.79%)
Short Trade:
1 845 (49.21%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
12.57 USD
Perdita media:
-28.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 400.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 400.01 USD (8)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
26.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 474.99 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.18% (2 452.87 USD)
Per equità:
75.25% (15 343.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1027
|EURJPY
|433
|AUDCAD
|403
|GBPNZD
|383
|NZDUSD
|334
|USDSGD
|287
|AUDSGD
|208
|AUDUSD
|159
|AUDCHF
|157
|EURUSD
|120
|EURCHF
|64
|CHFJPY
|53
|AUDJPY
|48
|USDCAD
|44
|CADCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.5K
|EURJPY
|233
|AUDCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.8K
|NZDUSD
|400
|USDSGD
|1.9K
|AUDSGD
|191
|AUDUSD
|2.1K
|AUDCHF
|1.2K
|EURUSD
|728
|EURCHF
|569
|CHFJPY
|469
|AUDJPY
|719
|USDCAD
|-610
|CADCHF
|170
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-35K
|EURJPY
|6K
|AUDCAD
|41K
|GBPNZD
|-18K
|NZDUSD
|-6.2K
|USDSGD
|14K
|AUDSGD
|14K
|AUDUSD
|19K
|AUDCHF
|-4.1K
|EURUSD
|17K
|EURCHF
|16K
|CHFJPY
|5.6K
|AUDJPY
|-41K
|USDCAD
|-22K
|CADCHF
|9.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 401.91 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +49.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2 400.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.16 × 205
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
