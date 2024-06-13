SignauxSections
Yui Ming Wan

STEVE_W RLKS_8YR_M1 TMGM799

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 69%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 746
Bénéfice trades:
2 914 (77.78%)
Perte trades:
832 (22.21%)
Meilleure transaction:
2 401.91 USD
Pire transaction:
-473.88 USD
Bénéfice brut:
36 645.54 USD (822 073 pips)
Perte brute:
-23 791.91 USD (808 314 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (49.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 461.06 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
22.96%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
5.19
Longs trades:
1 901 (50.75%)
Courts trades:
1 845 (49.25%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
3.43 USD
Bénéfice moyen:
12.58 USD
Perte moyenne:
-28.60 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 400.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 400.01 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.16%
Prévision annuelle:
26.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 474.99 USD (8.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.18% (2 452.87 USD)
Par fonds propres:
75.25% (15 343.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1024
EURJPY 433
AUDCAD 403
GBPNZD 383
NZDUSD 334
USDSGD 287
AUDSGD 208
AUDUSD 159
AUDCHF 157
EURUSD 120
EURCHF 64
CHFJPY 53
AUDJPY 48
USDCAD 44
CADCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.5K
EURJPY 233
AUDCAD 1.5K
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 400
USDSGD 1.9K
AUDSGD 191
AUDUSD 2.1K
AUDCHF 1.2K
EURUSD 728
EURCHF 569
CHFJPY 469
AUDJPY 719
USDCAD -610
CADCHF 170
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -35K
EURJPY 6K
AUDCAD 41K
GBPNZD -18K
NZDUSD -6.2K
USDSGD 14K
AUDSGD 14K
AUDUSD 19K
AUDCHF -4.1K
EURUSD 17K
EURCHF 16K
CHFJPY 5.6K
AUDJPY -41K
USDCAD -22K
CADCHF 9.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 401.91 USD
Pire transaction: -474 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +49.25 USD
Perte consécutive maximale: -2 400.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.22 21:59
No swaps are charged on the signal account
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 21:52
No swaps are charged on the signal account
2025.02.04 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 00:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 18:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 05:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.30 21:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
