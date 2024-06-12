- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 369
Kârla kapanan işlemler:
945 (69.02%)
Zararla kapanan işlemler:
424 (30.97%)
En iyi işlem:
62.28 USD
En kötü işlem:
-95.36 USD
Brüt kâr:
5 062.06 USD (215 936 pips)
Brüt zarar:
-3 478.77 USD (224 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (29.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.67 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
98.55%
Maks. mevduat yükü:
20.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.06
Alış işlemleri:
678 (49.53%)
Satış işlemleri:
691 (50.47%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
5.36 USD
Ortalama zarar:
-8.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-4.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-102.62 USD (2)
Aylık büyüme:
1.74%
Yıllık tahmin:
21.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.62 USD (4.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.89% (112.62 USD)
Varlığa göre:
77.59% (1 073.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-8.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.28 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|0.15 × 27
|
OctaFX-Real7
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.65 × 52
|
FBS-Real-7
|4.00 × 1
|
FBS-Real-9
|4.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|6.50 × 4
Audusd $1000 lot 0.01 tf m5
İnceleme yok
