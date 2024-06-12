SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ABG v2
Robhi Saputra

ABG v2

Robhi Saputra
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 158%
OctaFX-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 369
Bénéfice trades:
945 (69.02%)
Perte trades:
424 (30.97%)
Meilleure transaction:
62.28 USD
Pire transaction:
-95.36 USD
Bénéfice brut:
5 062.06 USD (215 936 pips)
Perte brute:
-3 478.77 USD (224 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (29.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
98.55%
Charge de dépôt maximale:
20.56%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
14.06
Longs trades:
678 (49.53%)
Courts trades:
691 (50.47%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
5.36 USD
Perte moyenne:
-8.20 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-4.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.62 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.62 USD (4.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.89% (112.62 USD)
Par fonds propres:
77.59% (1 073.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 1369
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -8.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.28 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +29.80 USD
Perte consécutive maximale: -4.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real2
0.15 × 27
OctaFX-Real7
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.65 × 52
FBS-Real-7
4.00 × 1
FBS-Real-9
4.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
6.50 × 4
Audusd $1000 lot 0.01 tf m5
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 05:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 07:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 01:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 09:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 06:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 14:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ABG v2
30 USD par mois
158%
0
0
USD
2.6K
USD
68
100%
1 369
69%
99%
1.45
1.16
USD
78%
1:500
Copier

