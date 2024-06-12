- Crescita
Trade:
1 369
Profit Trade:
945 (69.02%)
Loss Trade:
424 (30.97%)
Best Trade:
62.28 USD
Worst Trade:
-95.36 USD
Profitto lordo:
5 062.06 USD (215 936 pips)
Perdita lorda:
-3 478.77 USD (224 677 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (29.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
98.55%
Massimo carico di deposito:
20.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.06
Long Trade:
678 (49.53%)
Short Trade:
691 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
5.36 USD
Perdita media:
-8.20 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-4.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.62 USD (2)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
25.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.62 USD (4.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.89% (112.62 USD)
Per equità:
77.59% (1 073.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-8.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.28 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|0.15 × 27
|
OctaFX-Real7
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.65 × 52
|
FBS-Real-7
|4.00 × 1
|
FBS-Real-9
|4.00 × 1
|
LiteFinance-Cent2.com
|6.50 × 4
Audusd $1000 lot 0.01 tf m5
Non ci sono recensioni
