Robhi Saputra

ABG v2

Robhi Saputra
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 158%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 369
Profit Trade:
945 (69.02%)
Loss Trade:
424 (30.97%)
Best Trade:
62.28 USD
Worst Trade:
-95.36 USD
Profitto lordo:
5 062.06 USD (215 936 pips)
Perdita lorda:
-3 478.77 USD (224 677 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (29.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
98.55%
Massimo carico di deposito:
20.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.06
Long Trade:
678 (49.53%)
Short Trade:
691 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
5.36 USD
Perdita media:
-8.20 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-4.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.62 USD (2)
Crescita mensile:
1.91%
Previsione annuale:
25.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.62 USD (4.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.89% (112.62 USD)
Per equità:
77.59% (1 073.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 1369
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -8.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +62.28 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.80 USD
Massima perdita consecutiva: -4.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.00 × 2
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
OctaFX-Real2
0.15 × 27
OctaFX-Real7
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.65 × 52
FBS-Real-7
4.00 × 1
FBS-Real-9
4.00 × 1
LiteFinance-Cent2.com
6.50 × 4
Audusd $1000 lot 0.01 tf m5
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 05:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.14 10:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 07:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 01:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 19:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 09:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 06:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 14:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ABG v2
30USD al mese
158%
0
0
USD
2.6K
USD
68
100%
1 369
69%
99%
1.45
1.16
USD
78%
1:500
