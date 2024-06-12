- Büyüme
İşlemler:
3 239
Kârla kapanan işlemler:
1 891 (58.38%)
Zararla kapanan işlemler:
1 348 (41.62%)
En iyi işlem:
85.85 USD
En kötü işlem:
-116.22 USD
Brüt kâr:
2 276.28 USD (387 399 pips)
Brüt zarar:
-2 909.77 USD (678 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (12.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
333.72 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
94.31%
Maks. mevduat yükü:
11.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
1 578 (48.72%)
Satış işlemleri:
1 661 (51.28%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
73 (-122.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-883.32 USD (31)
Aylık büyüme:
-1.23%
Yıllık tahmin:
-14.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
664.77 USD
Maksimum:
1 261.63 USD (40.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.43% (1 261.63 USD)
Varlığa göre:
45.12% (1 134.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD-m
|1156
|XAUUSD-m
|821
|AUDCAD-m
|311
|GBPUSD-m
|268
|USDCAD-m
|205
|EURAUD-m
|145
|EURGBP-m
|44
|GBPAUD-m
|43
|NZDUSD-m
|35
|NZDCAD-m
|34
|EURCAD-m
|29
|AUDNZD-m
|28
|GBPCAD-m
|24
|CHFSGD-m
|23
|GBPJPY-m
|20
|EURJPY-m
|14
|AUDJPY-m
|11
|USDJPY-m
|8
|EURSGD-m
|7
|EURCHF-m
|6
|CADCHF-m
|4
|AUDCHF-m
|2
|NZDCHF-m
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD-m
|-93
|XAUUSD-m
|33
|AUDCAD-m
|46
|GBPUSD-m
|-322
|USDCAD-m
|-159
|EURAUD-m
|-75
|EURGBP-m
|12
|GBPAUD-m
|6
|NZDUSD-m
|4
|NZDCAD-m
|2
|EURCAD-m
|3
|AUDNZD-m
|1
|GBPCAD-m
|-1
|CHFSGD-m
|7
|GBPJPY-m
|-34
|EURJPY-m
|-36
|AUDJPY-m
|-12
|USDJPY-m
|-16
|EURSGD-m
|1
|EURCHF-m
|-2
|CADCHF-m
|2
|AUDCHF-m
|0
|NZDCHF-m
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD-m
|-58K
|XAUUSD-m
|23K
|AUDCAD-m
|13K
|GBPUSD-m
|-66K
|USDCAD-m
|-25K
|EURAUD-m
|-84K
|EURGBP-m
|691
|GBPAUD-m
|-2.2K
|NZDUSD-m
|-2.7K
|NZDCAD-m
|-786
|EURCAD-m
|-2.6K
|AUDNZD-m
|884
|GBPCAD-m
|-856
|CHFSGD-m
|-2.1K
|GBPJPY-m
|-29K
|EURJPY-m
|-31K
|AUDJPY-m
|-10K
|USDJPY-m
|-13K
|EURSGD-m
|-247
|EURCHF-m
|-1.1K
|CADCHF-m
|-90
|AUDCHF-m
|-2
|NZDCHF-m
|221
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.85 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +12.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Smart Leverage AI Pro
Minimum deposit: 2500 USD
1:500
İnceleme yok
