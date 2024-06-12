SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart Leverage AI Pro Ultra Safe Fund
Richard Hoang Viet Phu

Smart Leverage AI Pro Ultra Safe Fund

Richard Hoang Viet Phu
0 inceleme
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 68 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -33%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 239
Kârla kapanan işlemler:
1 891 (58.38%)
Zararla kapanan işlemler:
1 348 (41.62%)
En iyi işlem:
85.85 USD
En kötü işlem:
-116.22 USD
Brüt kâr:
2 276.28 USD (387 399 pips)
Brüt zarar:
-2 909.77 USD (678 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (12.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
333.72 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
94.31%
Maks. mevduat yükü:
11.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
1 578 (48.72%)
Satış işlemleri:
1 661 (51.28%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
73 (-122.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-883.32 USD (31)
Aylık büyüme:
-1.23%
Yıllık tahmin:
-14.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
664.77 USD
Maksimum:
1 261.63 USD (40.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.43% (1 261.63 USD)
Varlığa göre:
45.12% (1 134.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-m 1156
XAUUSD-m 821
AUDCAD-m 311
GBPUSD-m 268
USDCAD-m 205
EURAUD-m 145
EURGBP-m 44
GBPAUD-m 43
NZDUSD-m 35
NZDCAD-m 34
EURCAD-m 29
AUDNZD-m 28
GBPCAD-m 24
CHFSGD-m 23
GBPJPY-m 20
EURJPY-m 14
AUDJPY-m 11
USDJPY-m 8
EURSGD-m 7
EURCHF-m 6
CADCHF-m 4
AUDCHF-m 2
NZDCHF-m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-m -93
XAUUSD-m 33
AUDCAD-m 46
GBPUSD-m -322
USDCAD-m -159
EURAUD-m -75
EURGBP-m 12
GBPAUD-m 6
NZDUSD-m 4
NZDCAD-m 2
EURCAD-m 3
AUDNZD-m 1
GBPCAD-m -1
CHFSGD-m 7
GBPJPY-m -34
EURJPY-m -36
AUDJPY-m -12
USDJPY-m -16
EURSGD-m 1
EURCHF-m -2
CADCHF-m 2
AUDCHF-m 0
NZDCHF-m 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-m -58K
XAUUSD-m 23K
AUDCAD-m 13K
GBPUSD-m -66K
USDCAD-m -25K
EURAUD-m -84K
EURGBP-m 691
GBPAUD-m -2.2K
NZDUSD-m -2.7K
NZDCAD-m -786
EURCAD-m -2.6K
AUDNZD-m 884
GBPCAD-m -856
CHFSGD-m -2.1K
GBPJPY-m -29K
EURJPY-m -31K
AUDJPY-m -10K
USDJPY-m -13K
EURSGD-m -247
EURCHF-m -1.1K
CADCHF-m -90
AUDCHF-m -2
NZDCHF-m 221
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.85 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +12.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Smart Leverage AI Pro

Minimum deposit: 2500 USD
1:500


İnceleme yok
2025.07.14 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.14 09:23
No swaps are charged
2024.09.14 09:23
No swaps are charged
2024.09.06 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.06 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.29 19:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.08.28 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.21 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 15:59
No swaps are charged on the signal account
2024.07.29 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
