Signaux / MetaTrader 4 / Smart Leverage AI Pro Ultra Safe Fund
Richard Hoang Viet Phu

Smart Leverage AI Pro Ultra Safe Fund

Richard Hoang Viet Phu
0 avis
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 68 USD par mois
croissance depuis 2024 -33%
TitanFX-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 237
Bénéfice trades:
1 889 (58.35%)
Perte trades:
1 348 (41.64%)
Meilleure transaction:
85.85 USD
Pire transaction:
-116.22 USD
Bénéfice brut:
2 276.00 USD (387 092 pips)
Perte brute:
-2 909.77 USD (678 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (12.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
333.72 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
94.31%
Charge de dépôt maximale:
11.71%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
1 576 (48.69%)
Courts trades:
1 661 (51.31%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.20 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-2.16 USD
Pertes consécutives maximales:
73 (-122.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-883.32 USD (31)
Croissance mensuelle:
-1.14%
Prévision annuelle:
-13.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
664.77 USD
Maximal:
1 261.63 USD (40.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.43% (1 261.63 USD)
Par fonds propres:
45.12% (1 134.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-m 1154
XAUUSD-m 821
AUDCAD-m 311
GBPUSD-m 268
USDCAD-m 205
EURAUD-m 145
EURGBP-m 44
GBPAUD-m 43
NZDUSD-m 35
NZDCAD-m 34
EURCAD-m 29
AUDNZD-m 28
GBPCAD-m 24
CHFSGD-m 23
GBPJPY-m 20
EURJPY-m 14
AUDJPY-m 11
USDJPY-m 8
EURSGD-m 7
EURCHF-m 6
CADCHF-m 4
AUDCHF-m 2
NZDCHF-m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-m -93
XAUUSD-m 33
AUDCAD-m 46
GBPUSD-m -322
USDCAD-m -159
EURAUD-m -75
EURGBP-m 12
GBPAUD-m 6
NZDUSD-m 4
NZDCAD-m 2
EURCAD-m 3
AUDNZD-m 1
GBPCAD-m -1
CHFSGD-m 7
GBPJPY-m -34
EURJPY-m -36
AUDJPY-m -12
USDJPY-m -16
EURSGD-m 1
EURCHF-m -2
CADCHF-m 2
AUDCHF-m 0
NZDCHF-m 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-m -58K
XAUUSD-m 23K
AUDCAD-m 13K
GBPUSD-m -66K
USDCAD-m -25K
EURAUD-m -84K
EURGBP-m 691
GBPAUD-m -2.2K
NZDUSD-m -2.7K
NZDCAD-m -786
EURCAD-m -2.6K
AUDNZD-m 884
GBPCAD-m -856
CHFSGD-m -2.1K
GBPJPY-m -29K
EURJPY-m -31K
AUDJPY-m -10K
USDJPY-m -13K
EURSGD-m -247
EURCHF-m -1.1K
CADCHF-m -90
AUDCHF-m -2
NZDCHF-m 221
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.85 USD
Pire transaction: -116 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +12.66 USD
Perte consécutive maximale: -122.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Smart Leverage AI Pro

Minimum deposit: 2500 USD
1:500


Aucun avis
2025.07.14 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.14 09:23
No swaps are charged
2024.09.14 09:23
No swaps are charged
2024.09.06 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.06 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.29 19:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.08.28 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.21 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 15:59
No swaps are charged on the signal account
2024.07.29 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Smart Leverage AI Pro Ultra Safe Fund
68 USD par mois
-33%
0
0
USD
1.3K
USD
68
100%
3 237
58%
94%
0.78
-0.20
USD
49%
1:500
