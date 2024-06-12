- Crescita
Trade:
3 239
Profit Trade:
1 891 (58.38%)
Loss Trade:
1 348 (41.62%)
Best Trade:
85.85 USD
Worst Trade:
-116.22 USD
Profitto lordo:
2 276.28 USD (387 399 pips)
Perdita lorda:
-2 909.77 USD (678 895 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (12.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
333.72 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
94.31%
Massimo carico di deposito:
11.71%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
1 578 (48.72%)
Short Trade:
1 661 (51.28%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
73 (-122.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-883.32 USD (31)
Crescita mensile:
-1.16%
Previsione annuale:
-14.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.77 USD
Massimale:
1 261.63 USD (40.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.43% (1 261.63 USD)
Per equità:
45.12% (1 134.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD-m
|1156
|XAUUSD-m
|821
|AUDCAD-m
|311
|GBPUSD-m
|268
|USDCAD-m
|205
|EURAUD-m
|145
|EURGBP-m
|44
|GBPAUD-m
|43
|NZDUSD-m
|35
|NZDCAD-m
|34
|EURCAD-m
|29
|AUDNZD-m
|28
|GBPCAD-m
|24
|CHFSGD-m
|23
|GBPJPY-m
|20
|EURJPY-m
|14
|AUDJPY-m
|11
|USDJPY-m
|8
|EURSGD-m
|7
|EURCHF-m
|6
|CADCHF-m
|4
|AUDCHF-m
|2
|NZDCHF-m
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD-m
|-93
|XAUUSD-m
|33
|AUDCAD-m
|46
|GBPUSD-m
|-322
|USDCAD-m
|-159
|EURAUD-m
|-75
|EURGBP-m
|12
|GBPAUD-m
|6
|NZDUSD-m
|4
|NZDCAD-m
|2
|EURCAD-m
|3
|AUDNZD-m
|1
|GBPCAD-m
|-1
|CHFSGD-m
|7
|GBPJPY-m
|-34
|EURJPY-m
|-36
|AUDJPY-m
|-12
|USDJPY-m
|-16
|EURSGD-m
|1
|EURCHF-m
|-2
|CADCHF-m
|2
|AUDCHF-m
|0
|NZDCHF-m
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD-m
|-58K
|XAUUSD-m
|23K
|AUDCAD-m
|13K
|GBPUSD-m
|-66K
|USDCAD-m
|-25K
|EURAUD-m
|-84K
|EURGBP-m
|691
|GBPAUD-m
|-2.2K
|NZDUSD-m
|-2.7K
|NZDCAD-m
|-786
|EURCAD-m
|-2.6K
|AUDNZD-m
|884
|GBPCAD-m
|-856
|CHFSGD-m
|-2.1K
|GBPJPY-m
|-29K
|EURJPY-m
|-31K
|AUDJPY-m
|-10K
|USDJPY-m
|-13K
|EURSGD-m
|-247
|EURCHF-m
|-1.1K
|CADCHF-m
|-90
|AUDCHF-m
|-2
|NZDCHF-m
|221
Best Trade: +85.85 USD
Worst Trade: -116 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +12.66 USD
Massima perdita consecutiva: -122.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Smart Leverage AI Pro
Minimum deposit: 2500 USD
1:500
Non ci sono recensioni
68USD al mese
-33%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
68
100%
3 239
58%
94%
0.78
-0.20
USD
USD
49%
1:500