Richard Hoang Viet Phu

Smart Leverage AI Pro Ultra Safe Fund

Richard Hoang Viet Phu
0 recensioni
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 68 USD al mese
crescita dal 2024 -33%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 239
Profit Trade:
1 891 (58.38%)
Loss Trade:
1 348 (41.62%)
Best Trade:
85.85 USD
Worst Trade:
-116.22 USD
Profitto lordo:
2 276.28 USD (387 399 pips)
Perdita lorda:
-2 909.77 USD (678 895 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (12.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
333.72 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
94.31%
Massimo carico di deposito:
11.71%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
1 578 (48.72%)
Short Trade:
1 661 (51.28%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
73 (-122.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-883.32 USD (31)
Crescita mensile:
-1.16%
Previsione annuale:
-14.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.77 USD
Massimale:
1 261.63 USD (40.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.43% (1 261.63 USD)
Per equità:
45.12% (1 134.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-m 1156
XAUUSD-m 821
AUDCAD-m 311
GBPUSD-m 268
USDCAD-m 205
EURAUD-m 145
EURGBP-m 44
GBPAUD-m 43
NZDUSD-m 35
NZDCAD-m 34
EURCAD-m 29
AUDNZD-m 28
GBPCAD-m 24
CHFSGD-m 23
GBPJPY-m 20
EURJPY-m 14
AUDJPY-m 11
USDJPY-m 8
EURSGD-m 7
EURCHF-m 6
CADCHF-m 4
AUDCHF-m 2
NZDCHF-m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-m -93
XAUUSD-m 33
AUDCAD-m 46
GBPUSD-m -322
USDCAD-m -159
EURAUD-m -75
EURGBP-m 12
GBPAUD-m 6
NZDUSD-m 4
NZDCAD-m 2
EURCAD-m 3
AUDNZD-m 1
GBPCAD-m -1
CHFSGD-m 7
GBPJPY-m -34
EURJPY-m -36
AUDJPY-m -12
USDJPY-m -16
EURSGD-m 1
EURCHF-m -2
CADCHF-m 2
AUDCHF-m 0
NZDCHF-m 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-m -58K
XAUUSD-m 23K
AUDCAD-m 13K
GBPUSD-m -66K
USDCAD-m -25K
EURAUD-m -84K
EURGBP-m 691
GBPAUD-m -2.2K
NZDUSD-m -2.7K
NZDCAD-m -786
EURCAD-m -2.6K
AUDNZD-m 884
GBPCAD-m -856
CHFSGD-m -2.1K
GBPJPY-m -29K
EURJPY-m -31K
AUDJPY-m -10K
USDJPY-m -13K
EURSGD-m -247
EURCHF-m -1.1K
CADCHF-m -90
AUDCHF-m -2
NZDCHF-m 221
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.85 USD
Worst Trade: -116 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +12.66 USD
Massima perdita consecutiva: -122.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Smart Leverage AI Pro

Minimum deposit: 2500 USD
1:500


Non ci sono recensioni
2025.07.14 00:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 11:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.22 20:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.14 09:23
No swaps are charged
2024.09.14 09:23
No swaps are charged
2024.09.06 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.06 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.29 19:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.08.28 09:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.21 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.13 15:59
No swaps are charged on the signal account
2024.07.29 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
