Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 FxPro.com-Real08 0.00 × 7 Tickmill-Live10 0.00 × 6 Exness-Real29 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 KeyToMarkets-Live 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live11 0.00 × 4 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.15 × 118 ICMarketsSC-Live16 0.18 × 77 ICTrading-Live29 0.20 × 202 BlueberryMarkets-Live 0.24 × 17 OxSecurities-Live 0.25 × 20 PUPrime-Live 5 0.31 × 32 EGlobalTrade-Classic3 0.33 × 3 VantageInternational-Live 22 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.35 × 107 ICMarketsSC-Live24 0.40 × 717 Pepperstone-Edge05 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.52 × 550 Exness-Real28 0.58 × 33 STARTRADERINTL-Live 0.58 × 19 78 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya