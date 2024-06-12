SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / T2
Wing Sing Sit

T2

Wing Sing Sit
0 inceleme
Güvenilirlik
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 527%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 648
Kârla kapanan işlemler:
1 255 (76.15%)
Zararla kapanan işlemler:
393 (23.85%)
En iyi işlem:
2 578.63 USD
En kötü işlem:
-1 974.38 USD
Brüt kâr:
71 599.81 USD (201 568 pips)
Brüt zarar:
-42 018.32 USD (126 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (1 047.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 020.09 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
83.00%
Maks. mevduat yükü:
6.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.69
Alış işlemleri:
777 (47.15%)
Satış işlemleri:
871 (52.85%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
17.95 USD
Ortalama kâr:
57.05 USD
Ortalama zarar:
-106.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 840.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 424.54 USD (3)
Aylık büyüme:
1.53%
Yıllık tahmin:
18.88%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.04 USD
Maksimum:
4 424.54 USD (13.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.80% (2 839.95 USD)
Varlığa göre:
31.10% (14 559.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 586
NZDCAD 538
AUDNZD 520
XAUUSD 3
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 8.1K
NZDCAD 12K
AUDNZD 9.4K
XAUUSD -14
USDCHF 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 25K
AUDNZD 30K
XAUUSD -316
USDCHF -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 578.63 USD
En kötü işlem: -1 974 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 047.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 840.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
Tickmill-Live10
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.15 × 118
ICMarketsSC-Live16
0.18 × 77
ICTrading-Live29
0.20 × 202
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
OxSecurities-Live
0.25 × 20
PUPrime-Live 5
0.31 × 32
EGlobalTrade-Classic3
0.33 × 3
VantageInternational-Live 22
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.35 × 107
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 717
Pepperstone-Edge05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.52 × 550
Exness-Real28
0.58 × 33
STARTRADERINTL-Live
0.58 × 19
78 daha fazla...
Please adjust the size as per your capital
İnceleme yok
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
No swaps are charged
2025.06.24 21:54
No swaps are charged
2025.06.23 21:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
T2
Ayda 60 USD
527%
0
0
USD
53K
USD
134
97%
1 648
76%
83%
1.70
17.95
USD
31%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.