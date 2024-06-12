Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 FxPro.com-Real08 0.00 × 7 Tickmill-Live10 0.00 × 6 Exness-Real29 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 KeyToMarkets-Live 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live11 0.00 × 4 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.15 × 118 ICMarketsSC-Live16 0.18 × 77 ICTrading-Live29 0.20 × 202 BlueberryMarkets-Live 0.24 × 17 OxSecurities-Live 0.25 × 20 PUPrime-Live 5 0.31 × 32 EGlobalTrade-Classic3 0.33 × 3 VantageInternational-Live 22 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.35 × 107 ICMarketsSC-Live24 0.40 × 717 Pepperstone-Edge05 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.52 × 550 Exness-Real28 0.58 × 33 STARTRADERINTL-Live 0.58 × 19 78 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou