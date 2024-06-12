SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / T2
Wing Sing Sit

T2

Wing Sing Sit
0 avis
Fiabilité
134 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2023 527%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 648
Bénéfice trades:
1 255 (76.15%)
Perte trades:
393 (23.85%)
Meilleure transaction:
2 578.63 USD
Pire transaction:
-1 974.38 USD
Bénéfice brut:
71 599.81 USD (201 568 pips)
Perte brute:
-42 018.32 USD (126 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (1 047.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 020.09 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
83.00%
Charge de dépôt maximale:
6.83%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.69
Longs trades:
777 (47.15%)
Courts trades:
871 (52.85%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
17.95 USD
Bénéfice moyen:
57.05 USD
Perte moyenne:
-106.92 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 840.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 424.54 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.56%
Prévision annuelle:
18.88%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.04 USD
Maximal:
4 424.54 USD (13.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.80% (2 839.95 USD)
Par fonds propres:
31.10% (14 559.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 586
NZDCAD 538
AUDNZD 520
XAUUSD 3
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 8.1K
NZDCAD 12K
AUDNZD 9.4K
XAUUSD -14
USDCHF 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 25K
AUDNZD 30K
XAUUSD -316
USDCHF -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 578.63 USD
Pire transaction: -1 974 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 047.03 USD
Perte consécutive maximale: -3 840.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
Tickmill-Live10
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.15 × 118
ICMarketsSC-Live16
0.18 × 77
ICTrading-Live29
0.20 × 202
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
OxSecurities-Live
0.25 × 20
PUPrime-Live 5
0.31 × 32
EGlobalTrade-Classic3
0.33 × 3
VantageInternational-Live 22
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.35 × 107
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 717
Pepperstone-Edge05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.52 × 550
Exness-Real28
0.58 × 33
STARTRADERINTL-Live
0.58 × 19
78 plus...
Please adjust the size as per your capital
Aucun avis
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
No swaps are charged
2025.06.24 21:54
No swaps are charged
2025.06.23 21:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
