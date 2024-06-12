SegnaliSezioni
Wing Sing Sit

T2

Wing Sing Sit
0 recensioni
Affidabilità
134 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2023 527%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 648
Profit Trade:
1 255 (76.15%)
Loss Trade:
393 (23.85%)
Best Trade:
2 578.63 USD
Worst Trade:
-1 974.38 USD
Profitto lordo:
71 599.81 USD (201 568 pips)
Perdita lorda:
-42 018.32 USD (126 279 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (1 047.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 020.09 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.00%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.69
Long Trade:
777 (47.15%)
Short Trade:
871 (52.85%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
17.95 USD
Profitto medio:
57.05 USD
Perdita media:
-106.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 840.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 424.54 USD (3)
Crescita mensile:
1.56%
Previsione annuale:
18.88%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.04 USD
Massimale:
4 424.54 USD (13.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.80% (2 839.95 USD)
Per equità:
31.10% (14 559.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 586
NZDCAD 538
AUDNZD 520
XAUUSD 3
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 8.1K
NZDCAD 12K
AUDNZD 9.4K
XAUUSD -14
USDCHF 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 21K
NZDCAD 25K
AUDNZD 30K
XAUUSD -316
USDCHF -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 578.63 USD
Worst Trade: -1 974 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 047.03 USD
Massima perdita consecutiva: -3 840.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 7
Tickmill-Live10
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.15 × 118
ICMarketsSC-Live16
0.18 × 77
ICTrading-Live29
0.20 × 202
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
OxSecurities-Live
0.25 × 20
PUPrime-Live 5
0.31 × 32
EGlobalTrade-Classic3
0.33 × 3
VantageInternational-Live 22
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.35 × 107
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 717
Pepperstone-Edge05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.52 × 550
Exness-Real28
0.58 × 33
STARTRADERINTL-Live
0.58 × 19
78 più
Please adjust the size as per your capital
Non ci sono recensioni
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 21:54
No swaps are charged
2025.06.24 21:54
No swaps are charged
2025.06.23 21:02
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.02 06:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
