- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 648
Profit Trade:
1 255 (76.15%)
Loss Trade:
393 (23.85%)
Best Trade:
2 578.63 USD
Worst Trade:
-1 974.38 USD
Profitto lordo:
71 599.81 USD (201 568 pips)
Perdita lorda:
-42 018.32 USD (126 279 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (1 047.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 020.09 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
83.00%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.69
Long Trade:
777 (47.15%)
Short Trade:
871 (52.85%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
17.95 USD
Profitto medio:
57.05 USD
Perdita media:
-106.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 840.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 424.54 USD (3)
Crescita mensile:
1.56%
Previsione annuale:
18.88%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.04 USD
Massimale:
4 424.54 USD (13.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.80% (2 839.95 USD)
Per equità:
31.10% (14 559.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|586
|NZDCAD
|538
|AUDNZD
|520
|XAUUSD
|3
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|8.1K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|9.4K
|XAUUSD
|-14
|USDCHF
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|21K
|NZDCAD
|25K
|AUDNZD
|30K
|XAUUSD
|-316
|USDCHF
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 578.63 USD
Worst Trade: -1 974 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 047.03 USD
Massima perdita consecutiva: -3 840.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 118
|
ICMarketsSC-Live16
|0.18 × 77
|
ICTrading-Live29
|0.20 × 202
|
BlueberryMarkets-Live
|0.24 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.25 × 20
|
PUPrime-Live 5
|0.31 × 32
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.35 × 107
|
ICMarketsSC-Live24
|0.40 × 717
|
Pepperstone-Edge05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.52 × 550
|
Exness-Real28
|0.58 × 33
|
STARTRADERINTL-Live
|0.58 × 19
78 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Please adjust the size as per your capital
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
527%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
134
97%
1 648
76%
83%
1.70
17.95
USD
USD
31%
1:500