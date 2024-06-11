SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IA Factory
Gabriel Paul Ange Perrin

IA Factory

Gabriel Paul Ange Perrin
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 65%
ICMarketsSC-Live23
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
127 (55.94%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (44.05%)
En iyi işlem:
545.61 EUR
En kötü işlem:
-612.23 EUR
Brüt kâr:
24 942.12 EUR (177 840 pips)
Brüt zarar:
-18 438.56 EUR (128 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (7 782.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 782.33 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
19.97%
Maks. mevduat yükü:
2.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
169 (74.45%)
Satış işlemleri:
58 (25.55%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
28.65 EUR
Ortalama kâr:
196.39 EUR
Ortalama zarar:
-184.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 032.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 372.11 EUR (8)
Aylık büyüme:
5.15%
Yıllık tahmin:
62.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
4 372.11 EUR (34.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.33% (3 567.84 EUR)
Varlığa göre:
6.85% (1 089.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +545.61 EUR
En kötü işlem: -612 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +7 782.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 032.11 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JustMarkets-Live2
0.88 × 25
ICMarketsSC-Live32
1.03 × 30
Tickmill-Live05
1.20 × 35
RoboForex-ECN-3
1.50 × 16
ICMarketsSC-Live25
2.20 × 20
FxView-Live
2.40 × 5
VantageInternational-Live 18
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.60 × 202
ICMarkets-Live22
2.75 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.79 × 129
RoboForex-Prime
2.95 × 22
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
3.45 × 22
Alpari-Standard3
3.83 × 6
FPMarkets-Live4
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 53
TitanFX-04
4.33 × 55
8 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IA Factory
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
21K
EUR
101
99%
227
55%
20%
1.35
28.65
EUR
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.