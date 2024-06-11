- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
127 (55.94%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (44.05%)
En iyi işlem:
545.61 EUR
En kötü işlem:
-612.23 EUR
Brüt kâr:
24 942.12 EUR (177 840 pips)
Brüt zarar:
-18 438.56 EUR (128 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (7 782.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 782.33 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
19.97%
Maks. mevduat yükü:
2.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
169 (74.45%)
Satış işlemleri:
58 (25.55%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
28.65 EUR
Ortalama kâr:
196.39 EUR
Ortalama zarar:
-184.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 032.11 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 372.11 EUR (8)
Aylık büyüme:
5.15%
Yıllık tahmin:
62.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
4 372.11 EUR (34.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.33% (3 567.84 EUR)
Varlığa göre:
6.85% (1 089.58 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +545.61 EUR
En kötü işlem: -612 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +7 782.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 032.11 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JustMarkets-Live2
|0.88 × 25
|
ICMarketsSC-Live32
|1.03 × 30
|
Tickmill-Live05
|1.20 × 35
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|2.20 × 20
|
FxView-Live
|2.40 × 5
|
VantageInternational-Live 18
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.60 × 202
|
ICMarkets-Live22
|2.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.79 × 129
|
RoboForex-Prime
|2.95 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|3.45 × 22
|
Alpari-Standard3
|3.83 × 6
|
FPMarkets-Live4
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 53
|
TitanFX-04
|4.33 × 55
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
USD
21K
EUR
EUR
101
99%
227
55%
20%
1.35
28.65
EUR
EUR
27%
1:500